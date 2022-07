Matteo Betti conquista l'argento nella prova a squadre della Coppa del mondo paralimpica

Seconda medaglia d’argento per il senese Matteo Betti nella prova di Coppa del Mondo di Scherma Paralimpica a Varsavia. L’atleta delle Fiamme Azzurre che si allena al Pisascherma con il maestro Simone Vanni, ha conquistato con i compagni di squadra Emanuele Lambertini, Michele Massa e Marco Cima un argento di grande spessore. Per loro un riscatto dopo la Paralimpiade di Tokyo 2020 e una gara d’orgoglio che li ha mostrati come uno dei team più forti del mondo. Per Matteo si chiude così un grande weekend dopo la seconda piazza conquistata anche nella gara individuale di venerdì.

Anche il fioretto maschile non ha tradito le attese: Matteo Betti, Emanuele Lambertini, Michele Massa e Marco Cima hanno infatti conquistato una preziosa medaglia d’argento dopo un’ottima prestazione. Saltato di diritto il turno dei 16, essendo testa di serie numero 2 del tabellone, il team azzurro è entrato in gioco nei quarti di finale, dove ha sconfitto con un largo 45-10 l’Iraq. In semifinale, poi, sfida tiratissima contro i beniamini di casa della Polonia: i ragazzi del CT Simone Vanni si sono inizialmente trovati a -7, poi hanno ribaltato il punteggio e a metà match erano a +8, i biancorossi si sono rifatti sotto nelle battute conclusive ma alla fine, nella frazione di chiusura affidata a Lambertini, è stato il quartetto italiano a esultare per un 45-42 che ha spalancato le porte della finale contro la Gran Bretagna. Qui, nell’ultimo atto, gli azzurri sono stati sconfitti per 45-37, portando comunque a casa un secondo posto di grande valore.