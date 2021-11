Scherma: l'Italia a Pisa fa tredici in Coppa del Mondo

Si chiude con un piatto davvero ricco di medaglie per gli azzurri la Coppa del Mondo di Scherma Paralimpica che si è tenuta al Palacus di Pisa dal 18 al 21 novembre. Ben tredici le medaglie conquistate di cui quattro d’oro. Le delegazioni di 18 Paesi si sono ritrovate in quello che è stato il primo appuntamento dopo i Giochi Paralimpici di Tokyo e il tricolore ha rappresentato una costante sul podio, tra importanti conferme e piacevolissime novità.

Impossibile non partire dalla fine, dunque dalla doppia vittoria azzurra arrivata nelle prove a squadre. Senza la stella Bebe Vio, che a Pisa per tre giorni su quattro è stata presente come prima tifosa della sua Nazionale in attesa del ritorno in pedana, il team di fioretto femminile è stato capace d’imporsi con Loredana Trigilia, Andreea Mogos e la pisana Alessia Biagini, una delle belle sorprese nel lungo weekend toscano. "Ci divertiamo e vinciamo" hanno detto le fiorettiste dopo il successo in finale contro Hong Kong, un po' lo stesso concetto della squadra di sciabola maschile che con Edoardo Giordan, Gianmarco Paolucci, Alberto Morelli e Matteo Dei Rossi s’è lasciata alle spalle Ungheria e Francia, un primo posto che è anche un grande segnale per il futuro.Gli altri due successi azzurri sono arrivati nelle prove individuali di sciabola e spada categoria A, ancora con Edoardo Giordan e con Emanuele Lambertini. Acuti di un weekend da pioggia di medaglie.

Nella prima giornata l’argento e il bronzo di Matteo Betti ed Emanuele Lambertini nel fioretto di categoria A, con il secondo posto di Rossana Pasquino nella spada di categoria A. Nel day-2, detto del successo di Lambertini, altro argento di Rossana Pasquino anche nella sciabola femminile categoria B e i due bronzi vinti da Matteo Dei Rossi nella prova degli spadisti categoria A e da Michele Massa nel fioretto maschile categoria B, quest’ultimo per la prima volta su un podio in Coppa del Mondo, nuovo che avanza proprio come Alessia Biagini. E ancora, nella terza giornata, oltra alla vittoria di Giordan nella sciabola maschile categoria A, il terzo posto di Matteo Dei Rossi, e altri due argenti, nella sciabola maschile categoria B con Gianmarco Paolucci e nel fioretto femminile categoria A con Andreea Mogos. Il tutto, prima della domenica d’oro con le gare a squadre.

Totale di 13 medaglie. Bottino pesante, ricco, che può far sorridere i CT Marco Ciari (sciabola), Francesco Martinelli (spada) e Simone Vanni (fioretto), insieme a Dino Meglio che a Pisa ha debuttato nel ruolo di coordinatore del settore paralimpico azzurro. La Coppa è stata una conferma anche dal punto di vista organizzativo. Pisa ha ospitato per la sesta volta questo appuntamento con il supporto della Federscherma e grazie a un team collaudato guidato dall’US Pisascherma del presidente Giovanni Calabrò, con Daria Marchetti e un’intera instancabile squadra capace di mettere in campo importanti sinergie istituzionali sul territorio, dall'Università alla Regione passando per il Comune di Pisa, tali da pensare, fin d’ora, alla prossima edizione. E infatti l'appuntamento è già in calendario: a marzo 2022 torneranno gli atleti in un'edizione ancora più ricca e partecipata per una Coppa del Mondo ancora sotto la Torre.

Fonte foto: Bizzi/Federscherma