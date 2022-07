Il sogno del titolo italiano Super Piuma per Nicola Henchiri svanisce dopo due riprese

Catalin Ionescu della Noble Art Boxing Promotion conquista il titolo italiano Super Piuma sconfiggendo per ko tecnico il pugile pisano Nicola Henchiri della Boxing Team San Giuliano Terme dopo due minuti e cinquanta della seconda ripresa sul ring di Lastra a Signa (Firenze). Una serata sfortunata per il pugile pisano che aveva iniziato bene il match buttando giù all'inizio della seconda ripresa Ionescu. Sembrava la serata giusta ed invece la reazione di Ionescu con Nicola Henchiri che subiva una serie di colpi ravvicinati e l'arbitro Giovanni Poggi di Osnago interrompeva il match e decretava il successo di Ionescu per KO tecnico.

"Tante emozioni non riesco a tirarle fuori tutte, i meriti non sono solo miei, ma del mio staff e di questo meraviglioso pubblico. Adesso si punta in alto questa è solo la partenza" ha detto il vincitore Catalin Ionescu alla fine del match. "Dispiace uscire sconfitti da questa sfida. Un bravo va al mio avversario che nel momento decisivo ha sferrato il colpo vincente. Io avrei continuato ma l'arbitro ha deciso di decretare la fine e va bene così" afferma Nicola Henchiri alla fine del match.

Un grande successo per la decima edizione della Wasb, manifestazione pugilistica promossa dalla Boxe di Lastra a Signa e dalla Noble Art Boxing Promotion, a cui hanno assistito più di un migliaio di persone. Alla riunione pugilistica non hanno voluto mancare neanche le istituzioni dei due comuni. A Lastra a Signa c’era Sergio Di Maio, sindaco di San Giuliano Terme, accolto dal primo cittadino di Lastra a Signa Angela Bagni e i due assessori allo sport Roberta Paolicchi e Leonardo Cappellini.

Tutte vittorie ai punti nella categoria dilettanti. Lorenzo Tumminaro della Boxe Lastra a Signa ha sconfitto Achraf Lekhal della Pugilistica Lucchese. Nel secondo match Mario Moretti ha sconfitto Christian Iannucillo, Nella terza sfida Fabio Skuti della Pugilistica Pratese ha battuto Mario Verdolino della Hage Boxe Team, Nel quarto match Gabriele Grasso della Boxe Lastra a Signa ha sconfitto Riccardo Bignami della Hage Boxe Team. Nell’ultima sfida dei dilettanti Emanuele Belardi della Boxing Club Siena ha sconfitto Mattia Cucini della Pugilistica Colligiana.

Durante la serata sul ring di Lastra a Signa tre incontri Pro al meglio delle sei riprese da tre minuti ciascuno. Simone Vanni della Noble Art Boxing Promotion al debutto ha sconfitto ai punti Lorenzo Cali di Pugni & Pupe. Nel secondo match Simone Rao della Noble Art Boxing Promotion ha sconfitto ai punti Andrea Lo Sicco della Francis Boxing Team di Rho. Nel terzo match Pro Paolo Bologna della Noble Art Boxing Promotion ha scinfitto per ko tecnico alla seconda ripresa il pugile bosniaco Fejzovic Nerdin.