Capannoli: gli atleti della Scuola Sensazione di Movimento Danza&Fitness ai Mondiali

Sarà Capannoli a rappresentare l'Italia nella categoria Junior della disciplina Latin Show ai Campionati del Mondo di sabato 3 dicembre. Gli atleti della Scuola di danza Sensazione di Movimento Danza e Fitness si esibiranno in Grecia, ad Atene, nella rassegna organizzata dalla International Dance Organization. "E' la prima volta che la nostra scuola, inaugurata nel 2014, raggiunge questo straordinario risultato" afferma Giulia Gentile, maestra e titolare della Sensazione di Movimento Danza e Fitness di Capannoli.

"Il Superstar World Team composto da Alessandro Trivelli, Matilde Zucchelli, Nicolas Morelli, Angelica Londi, Aurora Baroni, Sara Turchi, Camilla Simoncini, Gloria Cheli, Giulia Agostini, Martina Bernacchi, Matilde Ciucci, Caterina Biagini e Mariachiara Narri è stato selezionato dalla Federazione Italiana Danza Sportiva per rappresentare il nostro Paese nella competizione che vedrà protagonisti i migliori ballerini da tutto il mondo". I 13 atleti di età compresa tra i 13 e i 16 anni si esibiranno "in uno spettacolo che tratterà il tema della libertà personale basata sul film di animazione Aladdin, con coreografia, scenografia e costumi ideati insieme a Federica Pupeschi, Marco Salvadori, Silvia Pepoli e la maestra protagonista del programma 'Ballando con le Stelle' Sara Di Vaira, con il contributo di molte attività del territorio. Invitiamo l'intera cittadinanza a salutare la squadra in partenza per Atene nella presentazione ufficiale che si terrà domani, mercoledì 30 novembre, alle 18 presso il Teatro Comunale di Capannoli".

"Lo sport si conferma un'eccezionale veicolo di aggregazione, ma anche di promozione del territorio" il saluto del direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. "Facciamo i nostri complimenti alla Sensazione di Movimento Danza e Fitness per questo straordinario traguardo che ripaga dei sacrifici quotidiani e del duro lavoro indispensabili per raggiungere certi risultati". "I migliori auguri ai giovani atleti e atlete per un'esperienza ricca di soddisfazioni" afferma la presidente del Centro commerciale naturale di Capannoli e Santo Pietro e Belvedere Silvia Rocchi. "La scuola guidata da Giulia Gentile è una realtà d'eccellenza del nostro territorio e una delle principali attività protagoniste delle iniziative ed eventi che organizziamo ogni anno, il loro approdo ai campionati del Mondo è davvero un orgoglio per la nostra comunità".