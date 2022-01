Al Cus Pisa rinasce la Scuola tennis

Rinasce al Cus Pisa la Scuola tennis. A circa un anno dalla decisione del Comune di affidare tramite bando la struttura dello storico Tennis Club Pisa 1931 ad un'altra società, il settore che forse ne ha risentito di più è stato quello della Scuola addestramento tennis che, diretta per 23 anni dal tecnico nazionale Alessandro Dini, aveva raggiunto traguardi importantissimi costruiti nel tempo con tanta passione e fatica. Con un attivo di circa 140 allievi, la Scuola tennis aveva acquisito il titolo di super-school a 4 stelle classificandosi in questa tipologia come prima super-school in Toscana e quinta in Italia.

Oltre a questi onori, il 48° posto (top 50) tra le oltre 3.000 Scuole riconosciute a livello nazionale. Moltissimi i ragazzi di interesse nazionale formati dal maestro Dini, tra cui Lorenzo Papasidero e Francesco Maestrelli, riconosciuti come tra i migliori emergenti junior a livello nazionale e internazionale, e tanti giocatori che si sono affermati nel panorama nazionale diventando dei bravissimi maestri: Matteo Cicchini, Andrea Ferri e Arianna Bigotti. Il cambio di gestione, ancora oggi oggetto di discussioni, ha 'distrutto' questa realtà, costruita con tanto sacrificio e dove prestavano lavoro e collaborazione otto tra istruttori e preparatori atletici.

Senza perdersi d'animo, i maestri 'storici' del Tennis Club Pisa, guidati dal tecnico Dini, superando moltissime difficoltà aggravate anche dall'emergenza sanitaria, hanno creato le basi per avviare una Scuola nella struttura del Centro universitario sportivo pisano. "Non è stato facile - spiega il maestro Dini - devo ringraziare alcuni dirigenti del Cus Pisa che si sono mostrati sensibili e ci hanno dato la possibilità di inserirci. Un doveroso ringraziamento anche a tutte quelle famiglie 'oneste' e 'sensibili' al nostro problema che ci hanno seguito sacrificando anche le loro precedenti abitudini organizzative. Ci siamo dovuti 'reinventare' con una scuola numericamente decimata, ma siamo soddisfatti e ottimisti. Al momento, la Scuola vanta circa 85 allievi, ma contiamo di superare la quota di 100 in breve tempo. Il fiore all'occhiello è l’ambiente, con importanti spazi dove lavorare con la massima serenità".

La Scuola Tennis del Cus Pisa è attiva dal 15 settembre al 30 luglio, con iscrizioni sempre aperte in ogni periodo dell'anno. L'associazione prevede inoltre l'organizzazione di iniziative sociali. Tra queste, la settimana 'Tennis+sci' a metà febbraio, la tradizionale gita al torneo Atp Rolex Master di Montecarlo ad aprile, la gita a Pievepelago a luglio e il 'Tennis camp Isola d'Elba' ad agosto. Per info e iscrizioni è possibile contattare la segreteria dell'Asd Just Play Tennis al numero 3937426273 o scrivere a: ale.dini1966@gmail.com.