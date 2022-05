Tutto pronto per la 2° edizione della 'Porto di Pisa Golf Cup'

Si terrà domenica 29 maggio al Cosmopolitan Golf & Country Club di Tirrenia la seconda edizione della 'Porto di Pisa Golf Cup'. La competizione amatoriale si svolgerà sulle 18 buche del golf club, 70 ettari che si sviluppano in un contesto naturale di pregio, all’interno della macchia mediterranea e della pineta. Il club si trova infatti all'interno dell'Oasi WWF Dune di Tirrenia, un'area protetta del Parco Naturale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli. Il disegno tecnico e mai monotono del campo metterà alla prova i giocatori, che si troveranno ad affrontare numerosi ostacoli d’acqua, come laghetti e canali che punteggiano il percorso, e bunker posizionati in modo strategico per rendere il gioco più competitivo.

La manifestazione è organizzata da Porto di Pisa e Cosmopolitan Golf & Country Club e vede la partecipazione in qualità di main sponsor di Marina Development Corporation (MDC), società attiva nella rigenerazione urbana connessa a porti turistici, per il benessere e il tempo libero che ad aprile dello scorso anno ha acquisito, attraverso il fondo 'Pisa in Progress', le aree edificabili circostanti il porto turistico di Marina di Pisa. Il torneo si svolgerà in modalità stableford, premi al 1° lordo, 1°, 2° e 3° netto di ciascuna categoria, 1° lady, 1° senior e 1° utenti Porto di Pisa. Tutti i partecipanti riceveranno un simpatico omaggio. Le competizioni inizieranno alle 9, premiazione alle 17 e, a seguire, cocktail a bordo piscina. Le iscrizioni sono aperte fino alle 11 di sabato 28 maggio. Per informazioni: +39 050 33633, info@cosmopolitangolf.it. Il Cosmopolitan Golf & Country Club si trova in via delle Eriche 133, a Tirrenia.