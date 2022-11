Simone Baccetti entra nello staff di Pisa Towers

Un altro grande professionista si è aggiunto al team degli allenatori della Cella Baseball e Softball portando nuova linfa alla squadra di Franco Grappolini che, in meno di 3 anni, ha fatto rinascere il baseball a Pisa con gli U12 e a cui, nel 2023, si aggiungerà il ritorno del Softball U15. Da qualche settimana è sceso in campo, ad affiancare Virgilio Perra, Filippo Fabbri e Franco Grappolini, anche Simone Baccetti, ex giocatore delle Nuove Pantere - Lucca e dei Mori - Livorno, attualmente consigliere del Comitato Regionale Toscana Baseball.

Simone Baccetti nato a Siena ma cresciuto a Grosseto, ha iniziato a giocare a Baseball all’età di 11 anni. A Grosseto ha partecipato ai campionati juniores U12, U15, U18, quindi ai campionati Seniores U21, Serie C, IBL 2; con lo Junior Grosseto, giocando nel ruolo di esterno e, nelle ultime stagioni, nel ruolo di ricevitore. Trasferitosi a Pisa per proseguire gli studi, dal 2012 ha giocato nelle Nuove Pantere - Lucca. Ricoprendo qui il ruolo di esterno e terza base, facendo tre stagioni in serie C e una in serie B. Dopo l’esperienza lucchese, nei Mori - Livorno ha disputato tre stagioni in serie B nei ruoli di terza base e seconda base, fino all’anno 2020, in cui ha disputato l’ultima stagione da giocatore.

Dal 2021, è stato eletto consigliere del Comitato Regionale Toscana Baseball. Ha completato il suo percorso di studi ottenendo la Laurea Magistrale in Ingegneria Edile Architettura e, dopo aver lavorato come architetto a Marsiglia, in Francia, per circa un anno, attualmente esercita la professione a Pisa, dove vive e ha cominciato con entusiasmo questa nuova esperienza da allenatore. Nuova linfa per la squadra di Franco Grappolini che, in meno di 3 anni, ha fatto rinascere il Baseball a Pisa con gli U12 e a cui, nel 2023, si aggiungerà il ritorno del Softball con una squadra U15. E' possibile partecipare ad alcuni allenamenti gratuiti di baseball e softball (bambini e bambine dai 6 ai 15 anni) telefonando al 393 133 9021. Gli allenamenti si svolgono in palestra all’Istituto Carducci e al campo della Polisportiva La Cella di Pisa.