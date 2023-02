Scatta la nuova stagione della Squadra Corse: esordio al Rally Terra del Tevere e Arezzo

La Squadra Corse Città di Pisa, dopo l’indimenticabile festa sociale di gennaio dove ha festeggiato i risultati dei suoi conduttori della stagione passata (premiati dall’ospite campione rally Andrea Aghini), riprende l’attività agonistica con l’equipaggio composto da Filippo Nannetti e Alessia Tasi con l’usuale Renault Clio RS Line che nell’imminente week end parteciperà per al Rally Terra del Tevere Arezzo. Il duo della Squadra Corse Città di Pisa sta così proseguendo la sua corsa al Raggruppamento F del RaceDay Rally Terra 2022/2023 iniziato a dicembre con la lunga trasferta al Prealpi Master Show dove ha colto la quarta posizione, Trofeo che terminerà ad aprile con il Rally della Valtiberina.

"Una bella gara quella che affronteremo il prossimo week end, l’abbiamo già disputata lo scorso anno - dice Filippo Nannetti durante i preparativi della trasferta e prosegue - cercheremo di guadagnare punti utili per il Campionato e sfruttare la conoscenza della gara e della macchina fornita dalla Kit Racing". La manifestazione inizierà con le ricognizioni del percorso previsto venerdì 10 febbraio (dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17.30) e sabato 11 febbraio (dalle 7.30 alle 13). Sempre sabato mattina è previsto lo shake down, nel pomeriggio alle 15 partenza da Arezzo e la disputa della prova di Alpe di Poti (Km. 8,29) e la doppia ripetizione invece di San Salvatore (Km. 5,84). La prima giornata di gara si concluderà con il riordino notturno ad Anghiari. Domenica 12 febbraio partenza alle 7.30 da Anghiari e la tripla ripetizione delle prove di Cerbaiolo (Km. 7,45) e di quella denominata La Battaglia di Anghiari (Km. 6,33 ultimo passaggio invece di Km. 4,71). In tutto saranno quindi nove per un totale di Km. 59,69 su un percorso globale di Km. 269,60.

Oltre la gara la Squadra Corse Città di Pisa sta lavorando per l’organizzazione del 24° Corso Co-Piloti in programma dal 13 marzo al 10 aprile che prevede ben dodici lezioni serali a cui aggiungere il giorno di Pasquetta (10 aprile) l’ultima lezione pratica con simulazione di un rally a bordo di una vettura da rally a fianco di un pilota del sodalizio pisano.