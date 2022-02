La Squadra Corse Città di Pisa in trasferta alla Ronde della Val Merula

La stagione agonistica è oramai alle porte ed alla Ronde della Val Merula, primo appuntamento rallystico nazionale del 2022, la Squadra Corse Città di Pisa asd sarà presente con l’inedito equipaggio composto dal rientrante Andrea Ferroni e il veterano Massimo Salvucci a bordo di una Peugeot 208 Rally4 della FR New Motors Rally Team. Un nuovo duo del sodalizio pisano che vede dopo cinque anni di assenza il ritorno di Andrea Ferroni che riprenderà in mano un Peugeot 208 Rally4, tipologia di vettura con cui aveva corso l’ultima gara disputata nel 2017 (Rally Città di Pistoia). Il pilota lucchese dovrà togliersi di dosso la ruggine accumulata dalla lontananza dai rally e vista la tipologia di gara che vede quattro passaggi in un’unica prova speciale, potrà ben confrontare le prestazioni giro dopo giro oltre che prendere confidenza con la performante vettura francese. Inoltre correre su un tratto di strada del Rally di Sanremo mondiale degli anni ottanta sarà un ulteriore emozione e soddisfazione per il duo Ferroni-Salvucci.

La manifestazione inizierà sabato 5 febbraio con le verifiche pre gara e lo shake down nella mattina a cui seguiranno nel pomeriggio le ricognizioni della prova speciale che solca un tratto del Passo del Ginestro di 11,25 chilometri. La gara vera e propria inizierà così domenica 6 febbraio con partenza della manifestazione da Andora alle ore 7 e la disputa dei quattro passaggi della prova con arrivo nella cittadina ligure alle 16:22 . In tutto 45 chilometri di tratti cronometrati su un percorso globale di 247 chilometri. Nel frattempo la Squadra Corse Città di Pisa asd sta ultimando la fase organizzativa del corso co-Piloti che sarà in programma dal 14 marzo al 10 aprile con dieci lezioni teoriche serali a cui aggiungere due prove pratiche. Inizio impegnativo questo 2022 per la scuderia pisana che, come sempre, cercherà di dare il massimo ed ottenere risultati eccellente che hanno sempre caratterizzato gli oltre venticinque anni di attività.