La Squadra Corse all'Historic rally delle vallate aretine

La variegata stagione agonistica toscana delle quattro ruote sta entrando nel vivo ed il prossimo week end sarà in programma la 14° edizione dell’Historic Rally delle Vallate Aretine primo appuntamento del Campionato Italiano Rally Storici oltre che del Trofeo A112 Abarth.

Proprio tra i protagonisti di quest’ultimo sarà presente l’equipaggio della Squadra Corse Città di Pisa composto da Nicola Tonetti e Massimo Salvucci con l’usuale A112 Abarth 70 HP con cui il pilota carrarino si è distinto nelle ultime stagioni. "La gara - dice Tonetti - si presenta impegnativa e variegata, gli avversari, come sempre, sono numerosi e tutti molto agguerriti. Lo scorso anno eravamo presenti e siamo riusciti a cogliere la settima piazza. Sono state effettuate piccole modifiche alla vettura che dovrebbero consentire di sfruttarla meglio, ce la metteremo tutta per ben figurare".

Saranno otto le prove speciali in programma, con partenza della prima vettura prevista per venerdì 1° marzo alle ore 15 da Arezzo e ritorno per l’arrivo sempre nella cittadina aretina per le ore 18.20 di sabato 2 marzo. Venerdì 1° marzo sarà effettuata la doppia ripetizione della prova di 'Rosina' di Km. 7,48 (ore 15.54 e ore 18.28), mentre sabato 2 marzo previste le due lunghe prove di 'Portole' Km. 16,55 (ore 9.50 ore 13.18 e ore 16.46) e 'Rassinata' Km. 14,55 (ore 10.34 ore 14.02 e ore 17.34) che saranno quindi ripetute tre volte. In totale quindi saranno Km. 108,26 i tratti cronometrati su un percorso globale di Km. 324,69.

Dopo l’appuntamento agonistico la squadra Corse Città di Pisa sarà impegnata nell’organizzazione del 25° corso co-piloti che inizierà lunedì 4 marzo e che avrà in programma otto lezioni teoriche a cui andranno aggiunte due prove pratiche tra cui l’ultima prova pratica programmata invece per lunedì 1° aprile (Pasquetta).