Ultimi due impegni stagionali per la Squadra Corse

La stagione agonistica 2022 motoristica sta volgendo a termine e la Squadra Corse Città di Pisa sarà presente negli ultimi due appuntamenti annuali, il Rally del Ciocchetto e il Prealpi Master Show. Ben tre saranno gli equipaggi al completo al Rally del Ciocchetto: Marchetti-Lenzi su Subaru Impreza WRX, Orsini-Lembo su Peugeot 106 Rallye e Carlini-Micheletti su Citroen Saxo Vts oltre che l’esperto co-pilota Federico Riterini che affiancherà alle note Lanza su Peugeot 106. Mentre il duo composto da Nannetti e Tasi sarà al via del primo appuntamento del Raceday Rally Terra 2022/2023 il Prealpi Master Show.

Ritorna a correre con la Subaru Impreza Wrx curata dalla RC Val di Lago Roberto Marchetti che avrà per l’occasione al suo fianco Andrea Lenzi, l’equipaggio di Barga potrà sfruttare la conoscenza del percorso e potrà anche testare la vettura che è stata aggiornata tecnicamente per l’occasione. Dopo essersi distinto al Corso co-piloti di quest’anno ed aver esordito nei rally al Rally del Lazio aggiudicandosi il titolo di Coppa Italia in veste di co-pilota, Paolo Cardini esordirà, in maniera estemporanea, nella veste di pilota su una Citroen Saxo VTS affiancato dall’esperto Micheletti.

Terzo equipaggio presente al Rally del Ciocchetto sarà quello composto da Roberto Orsini e Giusy Lembo questa volta su Peugeot 106 Rallye, per Orsini la gara garfagnina è oramai un appuntamento di fine stagione a cui tiene molto e cercherà fi sfruttare al meglio la conoscenza delle corte ma spettacolari prove speciali per ben figurare e per far fare esperienza alla navigatrice Giusy Lembo entrata nel mondo dei rally proprio quest’anno dopo aver partecipato al Corso Co-piloti organizzato dalla scuderia Squadra Corse Città di Pisa.

Il Rally Il Ciocchetto Memorial Maurizio Perissinot si svolgerà il prossimo week end tutto all’interno del complesso de 'Il Ciocco' a Castelvecchio Pascoli con partenza della prima tappa previsto sabato 17 dicembre alle 13.30 ed arrivo alle 19.46, mentre la seconda tappa si svolgerà domenica 18 dicembre con partenza alle 8 con arrivo alle 14.46, sedici saranno le prove speciali in programma divise equamente otto per ogni tappa e il chilometraggio dei tratti cronometrati sarà di Km. 38,16 su un percorso globale di Km. 83,23 . Una novantina gli equipaggi presenti alla manifestazione garfagnina dove spicca anche il pluricampione italiano Paolo Andreucci.

Sempre in questo week end il duo composto da Filippo Nannetti e Alessia Tasi parteciperà al 23° Prealpi Master Show, primo appuntamento del Race Day Rally Terra 2022/2023 con la Renault Clio RS Line curata dalla Kappaerre vettura che ha dato grosse soddisfazioni all’equipaggio della Squadra Corse Città di Pisa e con cui punta a ben figurare nel Race Day. Nannetti e la Tasi sono alla loro prima esperienza alla gara dove sarà ripetuta quattro volte la prova speciale denominata Master Show di Km. 9,65 e che ha come partenza Farra di Soligo ed arrivo Sernaglia della Battaglia. In tutto oltre 38 chilometri di tratti cronometrati su un percorso globale di 103 chilometri coinvolgendo così una parte della provincia di Treviso. Quindi un doppio impegno per il sodalizio pisano che nel frattempo ha organizzato per martedì 20 dicembre presso la nuova sede la festa per il classico scambio d’auguri e che invece ha in programma per domenica 15 gennaio 2023 il pranzo/premiazione sociale relativo alla stagione 2022.