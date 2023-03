Squadra Corse impegnata nel rally storico di Arezzo e sulla terra a Foligno

L’attività della Squadra Corse Città di Pisa sta entrando nel vivo e il prossimo week il sodalizio pisano sarà presente con i suoi conduttori in due appuntamenti rallystici: l’Historic Rally Vallate Aretine valevole per il Campionato Italiano Rally Storici, primo appuntamento in calendario della competizione e il Rally di Foligno invece terzo del Raceday Rally Terra 2022/2023.

Proprio in quest’ultimo appuntamento sarà presente Filippo Nannetti navigato per l’occasione dal padre Franco con l’usuale Renault Clio RS Line, con cui sta sempre più prendendo confidenza e con cui ha colto la seconda piazza di classe oltre che fare un ulteriore passo avanti nel Raceday Rally Terra 2022/2023. 58 è il numero assegnato al duo Nannetti-Nannetti che sfrutterà al meglio la vettura francese curata dalla Kappaerre che ha sempre avuto la sua forza nella velocità e nella affidabilità.

Nutrita invece la presenza dei conduttori alla prima gara di Campionato Italiano Autostoriche 2023, il 13° Historic Rally Vallate Aretine che avrà ben tre navigatori presenti e un equipaggio al completo. Il primo a partire tra i conduttori appartenenti al sodalizio pisano sarà il giovane navigatore Andrea Calandroni, uscito dal Corso Co-Piloti 2022, a cui è stato assegnato il numero 26 e che detterà le note a Tommaso Fantei con la Volkswagen Golf Gti 16v con cui il duo si è già distinto la scorsa stagione con una brillante terza posizione assoluta al Rally Città di Prato.

Numero 39 per Giuseppe Tricoli che invece detterà le note a Gaspare Fabio Alessi con una potente Ford Sierra Cosworth e con cui il duo ha colto la seconda piazza assoluta nel 2022 nell’Historic Rally Val di Cornia. Numero 52 invece per Giovanni Guerzoni che sarà a fianco di Giorgio Burgalassi al debutto con la Opel Kadett Gsi 16V con l’obiettivo di macinare chilometri e fare esperienza con la vettura. Infine nel combattuto Trofeo A112 Abarth, dopo l’ottima prestazione al prestigioso Rally dell’Elba dello scorso anno, sarà presente Nicola Tonetti affiancato da Massimo Salvucci a cui è stato assegnato il numero 206.

Quindi un week end impegnativo per i conduttori della Squadra Corse Città di Pisa che nel frattempo ha definito il programma del 24° Corso Co-Piloti che inizierà lunedì 13 marzo e che si concluderà lunedì di Pasquetta (10 aprile) con la prova pratica finale composta da dodici lezioni serali e la lezione finale con simulazione di una prova speciale su vetture da rally. Per informazioni info@squadracorsepisa.it o 3474433930.