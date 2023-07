Giovanni Guerzoni torna al volante per la Squadra Corse: in gara al Rally Historic Salsomaggiore

Dopo un anno esatto dall’ultima gara in veste di pilota, ritorna alla guida il poliedrico conduttore della Squadra Corse Città di Pisa Giovanni Guerzoni. Infatti dopo aver festeggiato nel miglior modo possibile il suo quarantesimo anno dall’esordio con la vittoria assoluta in veste di co-pilota al Rally di Reggello leggendo le note a Tommaso Fantei, ecco che Guerzoni si rimette alla guida e sarà presente all’imminente Rally Historic Salsomaggiore che lo ha visto protagonista di classe lo scorso anno. Come sempre avrà a suo fianco l’esperto Massimo Salvucci e con l’usuale Peugeot 309 Gti 16v.

"Sono contento di ritornare a Salsomaggiore - dice Guerzoni a poche ore dalla trasferta e continua - sono già alla terza partecipazione, è una gara ben organizzata e le prove sono molto tecniche e variegate. Inoltre sono in buona compagnia avendo in classe l’amico rivale Paolo Folli con cui, con una vettura analoga alla mia, battaglierò per tutte e otto prove speciali".

Infatti la gara prevede la disputa della prova speciale denominata Show Salsomaggiore (km. 2,5) nella giornata di sabato 29 luglio alle ore 16.24 ed alle ore 20.22. Domenica 30 luglio invece la parte sostanziosa della manifestazione con due prove da ripetere tre volte: Pellegrino Parmense (di Km. 7,50 PS 3-5-7) e Varano de’ Melegari (di Km. 7,50 PS 4-6-8). In tutto quindi 8 prove speciali per Km. 50 su un percorso globale di Km. 259.

Arrivo della prima vettura previsto alle ore 16.55, sede logistica, verifiche pre/post gara Salsomaggiore. Gara compatta e sicuramente calda per Guerzoni e Salvucci che ce la metteranno tutta per ben figurare forti dell’esperienza accumulata nelle scorse edizioni anche se la concorrenza è agguerrita e che alla fine l’obiettivo principale sarà quello di macinare chilometri e tagliare il traguardo.