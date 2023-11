Squadra Corse impegnata su due fronti nel week end

Periodo intenso di impegni per la Squadra Corse Città di Pisa, che il prossimo week end sarà presente con i suoi conduttori su due fronti: il Rally di Scandicci ed il Rally Storico La Grande Corsa. Infatti alla gara fiorentina saranno presenti i due equipaggi composti da Pettinari-Chicchi e da Fichi-Salvucci entrambi su Peugeot 106 Rallye, mentre alla Grande Corsa, che avrà come epicentro Chieri in Piemonte, sarà presente l’equipaggio Tonetti-Daffara su A112 Abarth 70HP.

Per Daniele Pettinari con alle note Cristian Chicchi su Peugeot 106 Rallye, (curata da Pal-One Rally Racing Team a cui è stato assegnato il numero 51) sarà il debutto assoluto alla guida dopo sette anni dall’effettuazione del corso Co-piloti della Squadra Corse Città di Pisa a cui è seguita una intensa e variegata attività nel ruolo di co-pilota. Quindi attesa per questo nuovo equipaggio che avrà l’obiettivo di macinare chilometri e far fare esperienza al neo pilota.

Numero 57 invece per il giovane Matteo Fichi che ritrova, a distanza di una settimana, il veterano Massimo Salvucci con la Peugeot 106 Rallye (allestita da MF RC Reparto Corse), il duo potrà sfruttare la recentissima gara al Rally di Chiusdino dove Fichi ha colto anche la terza posizione tra gli Under 25.

La scuderia sarà anche rappresentata alla prestigiosa gara per autostoriche, il Rally La Grande Corsa con Nicola Tonetti e Piergiorgio Daffara con la usuale A112 Abarth 70HP dove battaglieranno per il combattuto Trofeo A112. Una gara che ha visto già protagonista il duo del sodalizio pisano dove ha colto lo scorso anno la quinta piazza assoluta.

Quindi anche questa parte finale di stagione si preannuncia ricca di impegni per la Squadra Corse Città di Pisa che sta già lavorando alla venticinquesima edizione del Corso Co-Piloti e di avvicinamento ai rally in programma dal 4 marzo al 1° aprile 2024. Otto lezioni serali teoriche e due prove pratiche di cui una su vettura da rally con simulazione di una gara ed avente come ospiti docenti di alta professionalità e protagonisti ai massimi livelli del motorsport.