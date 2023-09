La Squadra Corse alla prova del Rally storico dell'Elba

Dopo la massiccia presenza degli equipaggi della scuderia Squadra Corse Città di Pisa al Rally di Casciana Terme, il sodalizio pisano si presenta al via del Rally Storico dell’Elba, gara valevole per il Campionato Italiano Rally Auto Storiche con l’equipaggio composto da Nicola Tonetti e Giovanni Guerzoni su A112 Abarth ed il co-pilota Andrea Calandroni invece alle note di Tommaso Fantei su Volkswagen Golf Gti 16v.

Per Tonetti e Guerzoni è un ritorno all’Elba dopo la bella prestazione dello scorso anno che li vide protagonisti assoluti con una eccezionale terza piazza finale e numerose volte con successi parziali. Anche questa volta il duo vorrà ben figurare vista la particolare affezione alla gara elbana che è sempre stato un rally a cui specie i conduttori toscani tengono particolarmente. "Siamo contenti di essere di nuovo all’Elba - dice Tonetti a poche ore dalla partenza della trasferta e prosegue - una gara a cui teniamo particolarmente e che ha un fascino particolare. Io e Giovanni lo scorso anno siamo riusciti a cogliere il terzo gradino del podio dopo una gara esaltante. Anche quest’anno cercheremo di ben figurare, gli avversari non mancano, ma ce la metteremo tutta per ben figurare".

Anche il co-pilota Andrea Celandroni è entusiasta della sua partecipazione al Rallye Storico dell’Elba e dice "lo scorso anno con Giudicelli ci siamo ritirati, quest’anno con Tommaso Fantei vogliamo arrivare in fondo, sia il pilota che la vettura hanno un gran potenziale tant’è che hanno vinto il Rally di Reggello. Sono fiducioso". Quindi buone prospettive per i conduttori della Squadra Corse Città di Pisa che dovranno affrontare le undici prove speciali in programma per ben Km. 120,79 su Km. 249,18 di percorso globale.