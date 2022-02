Ottima prova per la Squadra Corse della Città di Pisa al Rally del Carnevale

Esordio brillante nel primo appuntamento toscano rallystico, un rinnovato Rally del Carnevale, per la Squadra Corse Città di Pisa asd che ha colto due vittorie di classe con i due equipaggi presenti. Infatti sia Fenu-Guerzoni su MG ZR 105 sia Orsini-Gentilini su Peugeot 106 Rallye si sono aggiudicati le rispettive classi. Sfortuna invece per Federico Riterini che a fianco di Cappagli si è ritirato per noie al cambio della nuova Toyota Yaris.

Un fine settimana ricco di soddisfazioni per la scuderia pisana che sta entrando nella stagione agonistica nel migliore dei modi con i suoi conduttori. Infatti dopo poche gare all’attivo nei rally che lo hanno visto esordire lo scorso anno, dopo aver militato nei kart, è arrivata la prima vittoria di classe per il giovane Ruben Fenu che dopo un secondo ed un terzo posto di classe nel 2021 ha colto finalmente il gradino più alto del podio. Una vittoria cercata che è di buon auspicio per la stagione appena iniziata che vedrà al via il pilota del sodalizio pisano impegnato in alcune gare del CRZ. Vittoria di classe anche per Roberto Orsini per l’occasione navigato da Stefano Gentilini su Peugeot 106 Rallye che ha portato un altro buon risultato a casa ed iniziato la stagione nel migliore dei modi in attesa di partecipare al più impegnativo Rally del Ciocco probabilmente con una vettura di classe superiore.

Gara da dimenticare invece per Federico Riterini che dettava le note a Cappagli e che purtroppo è stato costretto al ritiro nella prima parte di gara per noie al cambio della nuova Toyota Yaris.

Nel frattempo la Squadra Corse Città di Pisa asd sta definendo gli ultimi dettagli del prossimo Corso Co-Piloti, che giunto alla ventitreesima edizione, è uno dei corsi più longevi nel panorama rallystico italiano. Format oramai definito con otto lezioni serali teoriche a cui aggiungere le due lezioni pratiche con simulazione di una gara vera e propria.