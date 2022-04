La Squadra Corse Città di Pisa si prepara per l'inedito Rally di Foligno

Alla inedita gara di chiusura del Raceday Rallly Terra, il Rally di Foligno, prima edizione della gara umbra, saranno presenti due equipaggi al completo della Squadra Corse Città di Pisa ed una valida navigatrice. Infatti di nuovo presenti tutti i partecipanti al precedente appuntamento del Raceday Rally Terra sia Filippo e Franco Nannetti con la performante Renault Clio RS Line, sia Massimo Salvucci e Giovanni Guerzoni invece con la loro Peugeot 205 Rallye sia la brava navigatrice Alessia Tasi sempre a dettare le note a Riccardo Baroncelli con una competitiva Mitsubishi Lancer Evo IX.

Per Filippo Nannetti, questa sarà la gara del riscatto dopo l’amaro ritiro subito al Rally Valle del Tevere sull’ultima prova speciale che gli ha, di fatto compromesso, il campionato. Invece Salvucci cercherà di mettere a frutto l’esperienza accumulata precedentemente anche se la tipologia del percorso è diversa essendo composta da prove veloci. La manifestazione inizierà sabato 9 aprile con le ricognizioni del percorso dalle ore 10 alle ore 15, mentre dalle ore 14 alle ore 18 è previsto lo shake down. La gara entrerà nel vivo domenica 10 aprile con partenza della prima vettura alle ore 7.30 dal Parco Assistenza nella zona Industriale La Paciana a Foligno ed arrivo alle ore 18 a Foligno nella centrale piazza della Repubblica.

Sei le prove speciali in programma che saranno Bandita di Km. 8,34 e Colle Croce di Km.6,74 che saranno ripetute tre volte per un totale di Km. 45,24 di tratti cronometrati su un percorso globale di Km. 278,1. Una gara inedita che i portacolori della Squadra Corse Città di Pisa cercheranno di ben interpretare per proseguire la stagione agonistica che sta entrando nel vivo e che potrebbe dare soddisfazioni importanti.