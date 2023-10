Due equipaggi della Squadra Corse al Rally Legend di San Marino

L’attivissima scuderia toscana Squadra Corse Città di Pisa sarà presente con ben due equipaggi al Rally Legend, manifestazione motoristica che si terrà questo week a San Marino che diventerà, per un fine settimana, il punto di riferimento degli appassionati del motorsport europeo. Si ricomporranno così i due equipaggi che già si sono distinti la scorsa edizione composti da Stefano Avandero e Giuseppe Tricoli questa volta su Lancia Stratos versione Alitalia Munari e Filippo Avandero con a fianco Massimo Salvucci sempre su Lancia Stratos ex Darniche bissando così la partecipazione dello scorso anno.

Due vere star della manifestazione che convoglia migliaia di persone lungo le dodici prove speciali in programma con la grande novità nel primo giorno della prova nel circuito di Misano Adriatico che, disputato in notturna, darà ulteriore spettacolarità alla manifestazione. Quest’ultima prevede le ricognizioni venerdì 13 ottobre e la partenza alle 18.30 di venerdì dal Rallyvillage situato al San Marino Sport Domus Multieventi. Tre le prove speciali in programma il primo giorno con doppia ripetizione della Prova Speciale denominata I Laghi di Km. 4,43 oltre che la prova denominata Pirelli Power Stage.

La seconda giornata di gara, sabato 14 ottobre vedrà la disputa della prova denominata La Casa di ben Km. 11,21 Le Tane di Km. 5,09 e The Legend di Km. 4,38 da ripetersi due volte. Terza tappa prevista domenica 15 ottobre con l’effettuazione di Piandavello di Km. 6,64 e The Legend di Km. 4,38, in totale saranno tredici appuntamenti cronometrati per Km. 84,77 su un percorso globale di Km. 277,38. Quindi un appuntamento importante dove i due equipaggi, senza l’assillo del cronometro, potranno ugualmente affinare la conoscenza di un mezzo come la Lancia Stratos che ha fatto la storia italiani nei Rally.