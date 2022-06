Due copiloti della Squadra Corse Città di Pisa al Rally Storico Città di Prato

Nella nuova gara del panorama rallystico toscano, il Rally Storico Città di Prato che si svolgerà nell’imminente week end e vedrà al via una ventina di equipaggi ed anche in questa gara esclusivamente riservata alle Autostoriche, saranno due i portacolori della Squadra Corse Città di Pisa asd, due navigatori: l’esperto Giovanni Guerzoni ed il neo navigatore appena uscito dal corso Co- Piloti della scuderia pisana Andrea Calandroni. Giovanni Guerzoni, vero stakanivista della specialità, ha al suo attivo già diverse gare e per l’occasione detterà le note a Giorgio Burgalassi su una performante Opel Ascona 400. Sarà una gara di studio per il pilota che esordisce in questa specialità e Guerzoni sarà sicuramente di grande apporto grazie all’esperienza accumulata in tanti anni di attività.

Discorso diverso per Andrea Calandroni che sarà alla sua seconda gara dopo essersi distinto nel primo rally disputato, il Rally degli Abeti sempre a fianco di Tommaso Fantei su una affasciante VW Golf Gti. L’obiettivo per entrambi è quello di fare esperienza e macinare chilometri . "Sì in effetti dobbiamo fare chilometri - dice Guerzoni e prosegue - oltretutto è la prima gara che Giorgio effettuerà alla guida dell’Opel Ascona 400. Cercheremo di fare chilometri e capire le reazioni dell’Ascona". Una gara che si disputerà in due giornate; sabato 11 giugno quattro prove che saranno Mangona di Km. 9,27 e Gavigno di Km. 12,40 da ripetersi due volte e domenica 12 giugno le altre prove: Luciana di Km. 4,41 e di Canvella di Km. 4,71 anche per queste previsti due passaggi.