La Squadra Corse Città di Pisa al Rally di Reggello con quattro equipaggi

Prossimo week end impegnativo per la Squadra Corse Città di Pisa asd che sarà presente al penultimo appuntamento del CRZ sesta zona, il Rally di Reggello-Città di Firenze, con ben quattro equipaggi.

Aprirà la serie dei portacolori del sodalizio pisano l’equipaggio composto dai giovanissimi Emanuele Mazzotti e Michele Crecchi su Renault Twingo a cui è stato assegnato il numero 52, il duo sta continuando ad accumulare esperienza in questa stagione che li ha visti protagonisti sia nella propria classe che nella classifica Under 25. Con il numero 54 invece un altro giovane conduttore della scuderia, Lorenzo Ticciati, che affiancato questa volta dall’esperto Federico Riterini, si cimenterà alla guida di una Fiat Seicento Sporting per poter togliersi la ruggine ed in preparazione della gara di casa il Rally di Casciana in programma il 19 settembre. Intenzionato invece a fare un buon risultato per poter rimettersi in gioco per la Coppa Italia Luca Del Testa, sempre a punti quest’anno, che sarà navigato da Veronica Lertora e sempre su Fiat Seicento Sporting a cui è stato assegnato il numero 55. Infine nella gara riservata alle autostoriche partirà con il numero 206 il consolidato duo composto da Nicola Tonetti e Massimo Salvucci con l’usuale A112 Abarth 70HP con cui il pilota è in testa alla propria classe in Campionato.

La manifestazione valevole come penultimo e decisivo appuntamento del CRZ 6 zona e si disputerà il prossimo week con sede logistica a Reggello dove saranno in programma sei prove speciali con inizio sabato 4 settembre alle ore 18 con la partenza della prima vettura e la disputa della prima prova speciale di Cascia di Km. 2,5 per poi concludere la prima parte di gara con il lungo riordino notturno. La gara vera e propria sarà così domenica 5 settembre con la lunga prova di Montanino di ben Km. 15,94 da ripetersi tre volte e della inedita prova di Acone di Km. 6,10 che invece sarà ripetuta due volte, il tutto intermezzato dopo ogni da un Riordino ed un Parco Assistenza a Pian dell’Isola. Arrivo previsto della prima vettura a Cascia di Reggello alle ore 16.30 dopo aver. Effettuato Km. 59,52 di tratti cronometrati su un percorso globale di Km. 201,99 .

Una gara tirata che ha così sintetizzato Luca Del Testa che sta lottando per il CRZ di classe: "Il Reggello è una gara completa, dove si alternano tratti guidati a tratti altamente tecnici e non possiamo abbassare la guardia e dovremo stare sempre concentrati, la prova lunga è molto impegnativa e dovremo stare sempre concentrati, non sarà facile, ma noi ce la metteremo tutta per un ottenere un buon risultato". Gara decisamente difficile dove anche l’esperienza potrà essere d’aiuto, i portacolori della Squadra Corse Città di Pisa, ce la metteranno tutta per ben figurare.