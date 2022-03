La Squadra Corse Città di Pisa va all'assalto del Trofeo Maremma

Continua a ritmo intenso l’attività della Squadra Corse Città di Pisa che questo fine settimana sarà presente con due equipaggi al completo e due navigatori al Rally Trofeo Maremma primo appuntamento della serie International Rally Cup. La gara, che è entrata nella prestigiosa serie IRC proprio quest’anno ed ha cambiato collocazione temporale passando a primavera anziché in autunno, ha riscontrato un successo di iscritti notevole ed è attesa una notevole dose di agonismo e relativo spettacolo nelle due giornate di gara. I portacolori del sodalizio pisano saranno Fenu-Guerzoni su MG ZR 105 e Fichi-Fratta invece su Peugeot 106 Rallye, invece tra i navigatori nelle moderne ci sarà Riterini che affiancherà Martini e nella gara delle Autostoriche Tricoli che invece detterà le note ad Alessi su Ford Sierra Cosworth. Il giovane Ruben Fenu che è di fatto alla sua seconda stagione rallystica ha la ferma intenzione di ben figurare nelle strade di cassa dopo gli ottimi risultati conseguiti lo scorso anno che lo hanno visto esordire nei rally dopo una ottima esperienza kartistica degli anni precedenti. "Sono contento di correre al Trofeo Maremma che è la gara che ho sempre seguito fin da piccolo" dice Fenu e prosegue "quest’anno in versione IRC con prove speciali impegnative e lunghe sarà ancora più divertente e sfidante, pensiamo a fare ulteriore esperienza e di cogliere un bel risultato".

Matteo Fichi e Lorenzo Fratta inizieranno con il Trofeo Maremma la serie IRC 2022 con la loro Peugeot 106 Rallye, e certamente potranno sfruttare l’esperienza fatta nella gara maremmana della scorsa edizione e poter così puntare a guadagnare punti utili in ottica di Campionato. Presenti anche due co-piloti di grande esperienza della Squadra Corse Città di Pisa come Giuseppe Tricoli e Federico Riterini. Per Giuseppe Tricoli gara a fianco di Fabio Alessi con al Ford Sierra Cosworth con cui si è già aggiudicato nel 2019 la gara riservata alle autostoriche, mentre Federico Riterini sarà a dettare le note a Cesare Maria Martini con la piccola ma efficiente Fiat Seicento che avrà una livrea molto accattivante e spettacolare. Quindi una trasferta impegnativa per il sodalizio pisano che nel frattempo sta anche svolgendo la 23° edizione del Corso Co-Piloti che si concluderà il giorno di Pasquetta con la finale prova pratica.