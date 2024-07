Buona prova della coppia Zaccagnino per la Squadra Corse al Rally della Valdinievole

Buon esordio per il giovane Thomas Zaccagnino navigato dal padre Rocco al Rally della Valdinievole, che lo vedeva per la prima volta alla guida della Peugeot 106 Rallye curata direttamente da loro ed il cui allestimento è stato concluso a pochi giorni dalla gara.

Il duo aveva l’obiettivo di fare chilometri ed esperienza in questa specialità che aveva visto ventotto anni fa protagonista Rocco Zaccagnino, che ritornava dopo questo lungo di inattività in una macchina da rally. "Siamo molto contenti - ha detto il giovanissimo Thomas - per me era tutto nuovo, e solcare la pedana d’arrivo è stato un successo oltre che una grande emozione. Avere poi condiviso con mio padre questa esperienza mi ha ulteriormente".

Una gara in crescendo per il duo Zaccagnino, che dopo un inizio prudente ha sempre più preso confidenza con la vettura e migliorato prova dopo prova. Analoga soddisfazione per l’altro portacolori del sodalizio pisano, Emanuele Marchionni, che, uscito dal corso co-piloti 2024, ha messo velocemente in pratica gli insegnamenti ricevuti leggendo le note a Diego Santini su una impegnativa e performante Renault Clio S1600.

Alla fine un bel podio di classe e la consapevolezza di avere accumulato un’esperienza unica, la prima di una lunga serie.

Sfortuna invece per Luca Trovarelli che affiancato dall’esperto Butelli ha subito il ritiro per noie meccaniche nelle prime battute di gare alla sua Fiat Seicento, si rifarà al Rally di Casciana.

L’attività agonistica riprenderà il 12-13 luglio con il Rally Internazionale del Casentino dove ad ora è iscritto l’equipaggio

Fichi-Fratta con la usuale Peugeot 106 Rallye mentre previsti per giovedì 25 luglio i festeggiamenti per i ventotto anni di attività della scuderia.