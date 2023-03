Squadra Corse Città di Pisa in evidenza al Rally di Foligno e all'Historic Vallate Aretine

In attesa dell’inizio del 24° Corso Co-piloti che è in programma da lunedì prossimo 13 marzo, fino a lunedì 10 aprile (Pasquetta) con la prova pratica finale, la Squadra Corse Città di Pisa nel week end appena trascorso ha avuto ben sette suoi conduttori in gara in due manifestazioni distinte. Ottima gara per Filippo Nannetti per l’occasione affiancato dal padre Franco con l’usuale Renault Clio RS Line curata dalla Kappaerre al Rally di Foligno, dove ha colto una preziosa seconda posizione di classe che gli ha permesso di salire nella speciale classifica di categoria del Raceday Rally Terra quando manca una sola gara al termine. "Siamo molto soddisfatti della gara e soprattutto di aver recuperato punti importanti per il proseguimento della stagione e del Campionato - dice Filippo Nannetti all’arrivo e prosegue - Un bel percorso e anche la prova speciale nuova è stata all’altezza delle aspettative, contiamo di proseguire in crescendo come abbiamo fatto fino ad ora".

Mentre i Nannetti erano a correre il terzo appuntamento del RaceDay Rally Terra, altri cinque conduttori del sodalizio pisano erano presenti alla gara di Campionato Italiano Rally Storici l’Historic Rally Vallate Aretine dove tutti hanno concluso la lunga e affascinante gara. Addirittura Giuseppe Tricoli ha colto la decima piazza assoluta affiancando Alessi su una performante Ford Sierra Cosworth 4x4 con cui sta prendendo sempre più confidenza a suon di ottimi tempi nell’assoluta. Prestazione eccezionale anche per il giovane Andrea Calandroni che dettava le note a Tommaso Fantei con cui ha guadagnato la dodicesima piazza assoluta oltre che terza di Raggruppamento e la vittoria di classe con la VolkWagen Golf Gti 16v. Continua la fase di apprendistato per Burgalassi navigato dal copilota della scuderia pisana Giovanni Guerzoni con una Opel Kadett Gsi 16v he ha migliorato prova dopo prova il suo feeling con la vettura tedesca.

Infine ancora una volta un ottimo risultato per Nicola Tonetti e Massimo Salvucci nel Trofeo A112 Abarth che vedeva al via ben 17 equipaggi e dove il duo ha, alla fine, colto una soddisfacente settima piazza oltre che primi tra le A112 a quattro marce. La stagione sta così entrando nel vivo e oltre all’attività agonistica la Squadra Corse Città di Pisa con tutti i suoi conduttori è nelle fasi finali dell’organizzazione del Corso Co-piloti che è sempre stato il fiore all’occhiello del sodalizio pisano veicolando per le lezioni docenti a livello internazionale che potranno contribuire nella crescita di chi vorrà intraprendere questo difficile ma affascinante ruolo.