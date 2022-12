La Squadra Corse chiude la stagione con l'ottavo posto al Rally il Ciocchetto

Grande finale di stagione per la Squadra Corse Città di Pisa con ottimi risultati sia al Rally il Ciocchetto che al Prealpi Mastre Show. Il sodalizio pisano presente con tre equipaggi ed un co-pilota al classico appuntamento rallystico finale toscano, il Rally Il Ciocchetto -Memorial Maurizio Perissinot ed un equipaggio invece al primo appuntamento del Race Day Rally Terra il Prealpi Rally Show. Ha colto la vittoria in solitario di classe il rientrante Roberto Marchetti che aveva per l’occasione a suo fianco Andrea Lenzi alla guida della Subaru Impreza Wrx curata da R.C. Val di Lago. Il pilota locale ha effettuato una gara in crescendo migliorando l’assetto della vettura e sfruttando le quattro ruote motrici nel fondo viscido, specie nella prima tappa di sabato. Alla fine oltre la vittoria di classe in solitario da rilevare la ventitreesima piazza assoluta.

Buona prestazione per Paolo Carlini che esordiva nel nuovo ruolo di pilota, dopo aver esordito in questa stagione nella versione di co-pilota affiancato per l’occasione dall’esperto Nicolò Micheletti e su una Citroen Saxo Vti. Alla fine senza commettere errori ha colto la terza piazza di classe facendo una gara in crescendo e migliorando da una tappa all’altra. Ha concluso la sesta piazza di classe Roberto Orsini che aveva alle note Giusy Lembo uscita dal corso co-piloti della Squadra Corse Città di Pisa e che ha disputato una gara con un buon ritmo con la Peugeot 106 Rallye usualmente utilizzata dal fratello Fabrizio. Da rilevare inoltre la buona prestazione dell’espero co-pilota Federico Riterini che, dettando le note a Lanza su Citroen Saxo Vts, ha colto la quarta piazza in una classe piuttosto complicata come la N2.

Grazie a questi risultati la Squadra Corse Città di Pisa ha colto una ottima ottava piazza tra le trenta scuderie classificate. Il sodalizio pisano era presente nel week end appena trascorso anche alla lontana trasferta del Prealpi Master Show, primo dei quattro appuntamenti del Race Day Rally Terra con Filippo Nannetti. Il pilota di Chianni ha dovuto cambiare a due giorni dalla gara il co-pilota (doveva essere Alessia Tasi sua usuale navigatrice oltre che compagna, ma è stata colpita da influenza) e quindi ha trovato nell’amico Simone Baroncelli il degno sostituto con cui ha diviso l’abitacolo cogliendo la seconda piazza di raggruppamento F+H del Race Day e quindi punti pesanti per il Campionato. Quindi un fine settimana certamente positivo per la Squadra Corse Città di Pisa a cui è seguito il ritrovo conviviale pre natalizio per il consueto scambio di auguri dove sono stati commentati i risultati oltre che programmato il pranzo sociale con premiazione relativa programmato domenica 15 gennaio 2023.