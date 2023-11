Ancora un terzo posto per la Squadra Corse al Rally di Chiusdino

Un altro week impegnativo e fruttuoso per la Squadra Corse Città di Pisa, che dopo la favolosa terza piazza tra le scuderie guadagnata lo scorso week end al Rally del Brunello, si ripete al Rally di Chiusdino e coglie di nuovo la terza piazza tra le scuderie presenti alla gara organizzata dal Jolly Racing Team. Questa nuova coppa di scuderia è stata guadagnata per l’occasione grazie ai risultati conseguiti dagli equipaggi Fenu-Guerzoni e Del Testa-Carignani entrambi su Peugeot 208 Rally 4 e Fichi-Salvucci invece su Peugeot 106 Rallye

Grandiosa gara di Ruben Fenu navigato dal fido Giovanni Guerzoni che esordiva per l’occasione con la performante e nuova Peugeot 208 Rally4 curata dalla Valsesia Motors. Il duo si è velocemente adattato al nuovo mezzo con cui ha preso sempre più confidenza e colto così una favolosa vittoria di classe oltre che addirittura la sesta piazza assoluta nella classifica finale.

"La macchina è stata una piacevole sorpresa - dice Ruben Fenu all’arrivo e prosegue - le indicazioni dalla Valsesia Motors che mi ha fornito la vettura mi hanno consentito di effettuare una gara in crescendo. Con il mio inseparabile co-pilota (Giovanni Guerzoni) ci siamo trovati subito in sintonia il 208 Rally4 ed abbiamo migliorato prova dopo prova".

Gara soddisfacente anche per Luca Del Testa e Luca Carignani anch’essi con una performante Peugeot 208 Rallye4 curata però dalla Lion Team. "Era la prima volta che correvamo a Chiusdino - afferma Luca Del Testa - ed è stato emozionante transitare soprattutto nel famoso tornante nel paese conosciuto in tutto il mondo per il passaggio del Rally Sanremo mondiale degli anni ottanta. Abbiamo aumentato il nostro feeling con la vettura lavorando con l’assetto e questo ci ha permesso di migliorare i tempi oltre che avere una bella base per il futuro".

Buon rientro, dopo esattamente un anno d’inattività, per Matteo Fichi per l’occasione navigato da Massimo Salvucci con la sua rinnovata Peugeot 106 Rallye curata dalla neonata MF RC Reparto Corse. Il giovane pilota del sodalizio pisano ha colto al terza piazza tra gli Under 25 ma soprattutto, specie nel finale impresso un bel ritmo di buon auspicio per i futuri impegni. "Sono contento della gara - dice Matteo Fichi - ho dovuto togliere un po' di ruggine e capire la vettura oltre che controllare che fosse tutto a posto dopo il grande lavoro fatto sulla macchina. Abbiamo sempre del margine, ma siamo sulla strada giusta".

Esordio assoluto per Andrea Valori affiancato dall’esperto Emanuele Mischi con una Citroen Saxo Vts curata dai Fratelli Selmi. Il giovane Valori ha perfettamente centrato l’obiettivo di fare chilometri ed ha sempre migliorato passaggio dopo passaggio. "Ho realizzato un sogno - dice Andrea Valori alla fine della gara e prosegue - era da molto che pensavo di mettermi tuta e casco ed alla fine ci sono riuscito. Ho fatto tanta esperienza nelle prove speciali fatte, passaggio dopo passaggio i tempi sono migliorati. Devo ringraziare l’amico e navigatore Emanuele Mischi che mi ha dato consigli e supportato per tutta la gara e tutti coloro che mi hanno seguito in questa avventura, spero a breve di ripetere questa esperienza".

Quindi grande soddisfazione per la Squadra Corse Città di Pisa che ha colto, come già detto, anche la terza piazza consecutiva tra le scuderie annoverandola tra le più attive nel panorama rallystico toscano. Nel frattempo il sodalizio pisano sta lavorando ai programmi della stagione 2024 che prevedono l’annuale corso co-piloti che raggiungerà la venticinquesima edizione in programma dal 4 marzo al 1 aprile. Otto lezioni serali teoriche e due prove pratiche di cui una su vettura da rally con simulazione di una gara e come ospiti docenti di alta professionalità e protagonisti ai massimi livelli del motorsport.