Tonetti e la Squadra Corse sfiorano l'impresa al Rally della Costa Smeralda

Dopo il successo e la conclusione del 24 Corso Co-Piloti, la Squadra Corse Città di Pisa è tornata alla consueta attività agonistica partecipando con l’equipaggio composto da Nicola Tonetti e Mirko Valentino al prestigioso Rally Internazionale Costa Smeralda Storico. Il pilota del sodalizio pisano, per l’occasione navigato dal giovane co-pilota Mirko Valentino, sardo doc, ha battagliato per tutta la gara per il podio nel combattuto Trofeo A112 Abarth e solo una doppia penalità lo ha retrocesso alla sempre comunque importante quarta piazza finale.

"Alla fine nonostante un minuto di penalità siamo riusciti a cogliere un quarto posto assoluto nel Trofeo - dice Tonetti al termine delle due tappe in cui era divisa la manifestazione e prosegue - un risultato ottimo, anche in ottica di Campionato. Infatti questo piazzamento ci ha permesso di risalire in seconda posizione nella classifica assoluta oltre che nella prima tra gli over 60. La macchina è stata perfetta, le ultime migliorie hanno permesso di sfruttarla al meglio, abbiamo una bella base per il Trofeo che rimane il nostro obiettivo". Quindi soddisfazione per Tonetti e tutto il sodalizio pisano per questo importante risultato, il programma del pilota carrarino proseguirà con altre importanti gare da scegliere tra il Val Sugana Campagnolo, Lana entro l’estate per poi proseguire con le più vicine Elba e Brunello per chiudere con la Grande Corsa.