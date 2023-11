Due quinti posti per la Squadra Corse nel week end di gare

Un fine settimana su due fronti per la Squadra Corse Città di Pisa che era presente in due gare distinte: il Rally di Scandicci nelle accoglienti strade fiorentino con due equipaggi Pettinari-Chicchi e Fichi-Salvucci e La Grande Corsa classico Rally riservato alle autostoriche di fine stagione avente come sede logistica Chieri in Piemonte con l’equipaggio Tonetti-Daffara.

Bella gara in crescendo per il giovane Matteo Fichi che, con alle note Massimo Salvucci, con la sua Peugeot 106 Rallye ha colto una ottima quinta posizione di classe. Per Fichi con la vettura curata dalla MF RC Reparto Corse, ed in campo gara supportata da Cacciavite Motorsport, una gara in crescendo con ottimi tempi specie nella seconda parte che gli hanno permesso di cogliere la quinta piazza finale di classe.

"La gara è andata bene - dice Fichi e prosegue - siamo andati cauti all’inizio essendo la prova d’apertura partita con molto ritardo e quindi non abbiamo voluto rischiare, già nel secondo passaggio abbiamo sensibilmente migliorato come anche nella seconda giornata abbiamo piano piano risalito in classifica".

Ritiro invece per Daniele Pettinari e Cristian Chicchi che avevano a disposizione un altro Peugeot 106 Rallye fornito da Pal-One Rally Racing Team. Pettinari, che esordiva nel nuovo ruolo di pilota è partito molto determinato riuscendo fin dall’inizio a imprimere un buon ritmo, purtroppo sulla seconda prova della domenica, in una curva veloce è uscito di strada, senza conseguenze di rilievo per l’equipaggio, ponendo così fine ad una gara che si preannunciava interessante.

"Purtroppo - afferma Pettinari - in una curva veloce mi si è scomposta la macchina e siamo usciti di strada. Peccato perchè stavamo divertendoci e con tempi interessanti". A La Grande Corse, oramai classico appuntamento piemontese dei Rally per Autostoriche, il duo composto da Nicola Tonetti e Piergiorgio Daffara ha colto nel combattuto Trofeo A112 la quinta piazza finale bissando lo stesso piazzamento della scorsa edizione. Un risultato che ha permesso a Tonetti di guadagnare anche la quinta piazza nella classifica finale del Trofeo A112.

"Bella gara La Grande Corsa - spiega Tonetti - inizialmente abbiamo avuto problemi al tubo di alimentazione, poi una penalità ci ha attardato, ma alla fine siamo riusciti a prendere un giusto ritmo e concludere con un quinto posto molto soddisfacente". Trasferte importanti e con buoni risultati in questo finale di stagione per la Squadra Corse Città di Pisa asd che sarà presente anche nei prossimi impegni di fine anno: il Rally della Fettunta e il Ciocchetto Rally.

Già definita nel frattempo la premiazione della stagione 2023 per domenica 14 gennaio 2024 e in via di definizione la venticinquesima edizione del Corso Co-Piloti e di avvicinamento ai rally in programma dal 4 marzo al 1° aprile 2024. Otto lezioni serali teoriche e due prove pratiche di cui una su vettura da rally con simulazione di una gara ed avente come ospiti docenti di alta professionalità e protagonisti ai massimi livelli del motorsport.