Due podi di classe per la Squadra Corse al 'Tuscany Rally'

La Squadra Corse Città di Pisa ha iniziato la nuova stagione agonistica partecipando con quattro suoi conduttori alla prima edizione del 'Tuscany Rally' sia in versione con vetture moderne che storiche. Proprio tra le moderne Andrea Calandroni uscito dal Corso co-piloti della Squadra Corse Città di Pisa del 2022, ha bissato, a fianco di Rosticci sempre su Peugeot 208 R2, la vittoria di classe già colta al Rally delle Colline Metallifere 2023 con lo stesso pilota

oltre che con la stessa vettura.

Qui oltretutto ha anche guadagnato un'ottima settima piazza assoluta trovandosi sempre più a suo agio con la vettura francese e sulle veloci prove in terra senese. Podio di classe anche per il rientrante Federico Riterini, esperto co-pilota che aveva il compito di far muovere i primi chilometri di gara all’esordiente Machetti su A112 Abarth, il duo ha perfettamente raggiunto l’obiettivo di tagliare il traguardo con la piccola vettura torinese che ha mantenuto intatto il suo fascino nonostante l’età.

Sfortuna invece per l’equipaggio al completo della Squadra Corse Città di Pisa composto da Vito Lombardo e Cristian Chicchi che dopo l’ottimo quinto posto assoluto nella prova d’apertura con l’affascinante Ford Sierra Cosworth si è dovuto ritirare per aver rotto il tubo della benzina nel secondo tratto cronometrato.

Prossimo appuntamento per il sodalizio pisano sarà il Rally Storico delle Vallate Aretine, primo appuntamento del Campionato Italiano Rally Storici in programma dal 29 febbraio al 2 marzo con partenza ed arrivo ad Arezzo, mentre nel frattempo la scuderia pisana sta completando l’organizzazione del 25° Corso co-piloti che si svolgerà nel mese di marzo su otto lezioni teoriche a cui vanno aggiunte due prove pratiche tra cui l’ultima prova pratica programmata invece per lunedì 1° aprile (Pasquetta). Per informazioni ed iscrizioni info@squadracorsepisa.it o 3474433930, inoltre è disponibile il modulo d’iscrizione su sito www.squadracorsepisa.it.