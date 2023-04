La Squadra Corse in vetta al podio di categoria nel Trofeo Maremma

Il duo della Squadra Corse Città di Pisa composto da Ruben Fenu e Giovanni Guerzoni in evidenza al Trofeo Maremma con la vittoria di categoria e soprattutto una prestigiosa seconda posizione di gruppo dopo una gara tiratissima dal primo all’ultimo chilometro con la Renault Clio RS. Continua così la serie positiva del duo Fenu-Guerzoni che, dopo il terzo posto di classe all’impegnativo Rally de Il Ciocco ha così guadagnato con la vittoria di classe al Trofeo Maremma punti importanti per il CRZ che è l’obiettivo di questa stagione per l’equipaggio del sodalizio pisano. Un CRZ che vede in calendario sette gare in Toscana e si concluderà con le due gare finali entrambe a coefficiente 1,5 del Rally di Casciana e del Rally Città Pistoia.

"Una gara tiratissima fin dai primi chilometri - dice Ruben Fenu raggiante sul palco d’arrivo e prosegue - stiamo raccogliendo i frutti della preparazione fatta quest’inverno, abbiamo ancora dei margini e siamo contenti, al di là del risultato importantissimo, ma anche dei miglioramenti. Tenevo particolarmente a fare bella figura nella gara di casa, che sappiamo essere sempre molto difficile, ma ce l’abbiamo fatta con un bel gioco di squadra. Ringrazio in particolare il mio co-pilota Giovanni Guerzoni con cui condivido questa esperienza e che mi ha aiutato in tutto e per tutto, la Valsesia Motorsport che mi ha fornito una vettura eccezionale, la Renault Clio RS sempre efficientissima, oltre che darmi consigli tecnici azzeccati. Inoltre ringrazio i miei partner che stanno credendo in questo mio progetto e tutti coloro che da casa o in gara mi hanno seguito".

Quindi grande soddisfazione per Fenu e Guerzoni che oltretutto hanno colto anche una prestigiosa trentesima piazza assoluta che, considerando una ventina di vetture della categoria regina (le R5) in classifica, valorizza ancora di più il risultato. Prossimi appuntamento agonistici per la Squadra Corse Città di Pisa saranno il Rally Crete Senesi Città di Asciano valevole per il Race Day Rally Terra in programma il 15-16 aprile, il Rally dell’Elba in programma il 21-22 prima gara del rinnovato IRC ed il Rally di Montecatini e Valdinievole invece a fine aprile. Inoltre oltre gli impegni agonistici è in fase di conclusione, con l’ultima settimana in svolgimento, il 24° Corso Co-Piloti che si concluderà con la prova finale al Ciocco il giorno di Pasquetta con simulazione di un rally e quindi l’assegnazione al vincitore o alla vincitrice del premio finale che consisterà nel correre a fianco di un pilota della scuderia in un rally vero e proprio.