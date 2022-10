Terza posizione della Squadra Corse al Rally delle colline metallifere

Fine settimana memorabile quello appena trascorso per la scuderia Squadra Corse Città di Pisa che ha visto all’arrivo tutti i suoi conduttori ed equipaggi presenti al Rally delle Colline Metallifere oltre che guadagnare la terza piazza tra le diciannove scuderie presenti. Gara da incorniciare per il duo composto da Ruben Fenu e Giovanni Guerzoni alla seconda gara con la Renault Clio RS che ha colto addirittura la diciannovesima piazza assoluta oltre che la seconda nel gruppo RC5N e della classe N3. Dopo un inizio prudente nelle due corte prove di sabato, Fenu e Guerzoni hanno attaccato con più decisione nella più articolata giornata di domenica riuscendo a risalire sia nella classifica assoluta che nella classe cogliendo così la piazza d’onore di categoria.

Ottima prestazione anche per Maurizio Carmignani e Nicholas Fontana che, alla loro terza gara con l’impegnativa Peugeot 208 Rally4, si sono subito messi in evidenza nella propria classe riuscendo a sfruttare al meglio la vettura francese e guadagnare così il terzo gradino del podio di classe oltre che la ventunesima piazza assoluta.

Rientro con netta vittoria di classe per Luca Del Testa affiancato alle note da Luca Carignani con la performante Fiat Seicento Sporting curata dalla LM Rally dello stesso Del Testa che ha colto addirittura la trentesima piazza assoluta. Il duo è partito imponendo un ritmo tale incrementando prova dopo prova il suo vantaggio rispetto agli avversari. Terza posizione di classe ottenuta proprio nell’ultima prova per l’equipaggio Orsini-Lurci questa volta con una MG ZR 105 che è stato in lizza per il podio per tutta la gara affondando il colpo decisivo sull’ultima impegnativa prova di Monteverdi.

Nutrita anche la pattuglia di co-piloti presenti alla gara a partire dal veterano Franco Nannetti che dettava le note all’amico Turrini con cui si è aggiudicato la classe con la sempre verde e divertente Renault Clio Williams. Coppa per la seconda posizione di classe per Daniele Pettinari che a fianco del funambolico Berti e con l’usuale Fiat Uno 70 S è riuscito a cogliere il podio nonostante una foratura abbia rallentato il ritmo a metà gara.

Grandi soddisfazioni anche nel Rally Storico, l’Historic Rally Val di Cornia, con una maiuscola prestazione dell’esperto navigatore del sodalizio pisano Giuseppe Tricoli che a fianco di Alessi ha colto addirittura la seconda piazza assoluta (e prima di classe) con la Ford Sierra Cosworth 4X4 , mentre il co-pilota Andrea Calandroni, uscito dal recente Corso Co-piloti della scuderia pisana che affiancava Guerrieri su una Fiat Ritmo Abarth 130 ha invece colto la settima piazza assoluta, oltre che terza di categoria.

Quindi una trasferta decisamente soddisfacente per la Squadra Corse Città di Pisa che non solo ha visto tutti i suoi conduttori al traguardo, ma tutti si sono distinti sia a livello assoluto che di categoria, risultati di buon auspicio per questo finale di stagione che vedrà impegnati su tutti i fronti il sodalizio pisano che sta già programmando la stagione 2023. Ci saranno infatti miglioramenti al futuro corso co-piloti con implementazioni che agevoleranno l’attività di coloro che vorranno entrare nel mondo dei rally e perfezionare le conoscenze di chi vorrà approfondire i numerosi aspetti che caratterizzano questo difficile ma affascinante sport.