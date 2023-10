Team Karate Nava da Castelfranco al sogno degli Europei

E' con grande orgoglio che l’A.S.D. Team Karate Nava di Castelfranco di Sotto annuncia la partecipazione di 11 suoi atleti ai Campionati Europei di karate, organizzati dalla federazione internazionale IKU, che si terranno dal 26 al 29 ottobre in Slovenia, presso il Novo Mesto Olympic Center. Gli atleti partiranno martedì notte e la loro missione è rappresentare l’Italia per la FIK (Federazione Italiana Karate). L’emozione è davvero tanta.

Sabato 28 combatteranno tre ragazzi di 15 anni, Alessio e Matteo Tarantino, che gareggeranno rispettivamente nella categoria cadetti -52 e -57, e Lavinia Alcamo nella categoria cadetti + 55. Mentre domenica 29 ottobre sarà il turno di 8 atleti più giovani del Team Nava, tra gli 8 e gli 11 anni, che si sfideranno agli European Games for Children: Mattia Devicienti, Olga Giuntini, Luca Mastromarino, Cesare Moroni, Lavinia Parentini, Rashid Parisi, Gabriele Rossi e Sofia Tofani.

"I tre atleti cadetti hanno già vinto il mondiale ottenendo la medaglia d’oro a Caorle - racconta Eduardo Nava, fondatore della società sportiva che ormai da anni sta raggiungendo grandi traguardi - Siamo veramente fieri di loro. Non sappiamo più cos’altro sperare. Questi ragazzi s’impegnano tantissimo, si sacrificano e raggiungono grosse soddisfazioni". "Stiamo lavorando molto seriamente. Ormai non si scherza più. Siamo stati premiati come la società con il maggior numero di atleti iscritti, oltre i 100, e per meriti sportivi con la cintura nera da parte della FIK. È una soddisfazione difficile da spiegare, per noi che siamo partiti davvero dal nulla".

La scuola di karate, coordinata dal maestro Eduardo Nava, ha sotto la sua ala atleti di ogni età: dai bambini di 4 anni che iniziano con il “gioco sport”, a quelli di 6 anni che partono con l’inserimento alla disciplina. La forza del Team Nava si basa su un’esperienza di oltre 40 anni: una passione portata avanti con serietà, trasparenza ed equilibrio.

"Quella dell’ASD Team Karate Nava è un’altra realtà sportiva che stimiamo moltissimo. Non solo per i grandi successi ottenuti nel corso degli anni, ma per l’integrità con la quale porta avanti la disciplina del karate" hanno commentato il sindaco Gabriele Toti e l’assessore allo sport, Federico Grossi che hanno fatto visita alla palestra per dare il loro in bocca al lupo agli atleti e alle atlete in partenza per la Slovenia.

"Vorremmo ribadire che non esistono sport minori, esistono solo la serietà e la passione con le quali si affronta una disciplina sportiva e il divertimento che si prova nel crescere all’interno di una palestra". Le sfide non finiscono qui. Dal 1° dicembre inizia la nuova stagione che decreterà le selezioni per partecipare al mondiale in Argentina del 2024. Ovviamente tutta Castelfranco tifa per il Team Karate Nava.