Castelfranco: il Team Star Fighter si prepara per i Mondiali di Roma

E' con grande entusiasmo che il Team Star Fighter 'Noi Sport' di Castelfranco di Sotto prepara le valigie (e i guantoni) per affrontare la sfida del Mondiale XFC (organizzato dalla federazione Xtreme Fighter Champion) in programma a Pomezia (vicino Roma) dal 19 al 22 ottobre. La società sportiva specializzata in boxe e kick boxing è nata da soli quattro anni all’interno della palestra 'Noi Sport', a un passo dal Centro Storico del paese, gestita da Antonio Gori e Tommaso Manfredini. In poco tempo la partecipazione è stata così tanta che la squadra può contare già circa 30 iscritti di varie età, dal pugile più piccolo di 8 anni agli atleti più adulti.

"Siamo un bel gruppo, unito come una famiglia - ha commentato Alessio Schiavi, fondatore della Star Fighter insieme a Davide De Simone - Siamo molto felici di avere l’occasione di confrontarci in una gara internazionale. Per noi è un grande onore. Il nostro obiettivo, come sempre, è far divertire i nostri ragazzi e farli crescere secondo i principi di uno sport sano ed equilibrato che trasmette ai propri atleti il senso della disciplina e li educa da un punto di vista umano, oltre che sportivo. Io vengo da Pisa, dove sono cresciuto nella kick boxing grazie alla guida di Simone Benedettini della Kurosaki Dojo che mi ha aperto le porte di questo mondo e di Marcello Bartolomei, riferimento della pugilistica pisana".

"Speriamo di tornare a casa da Roma con qualche medaglia e ci impegneremo per vincere, ma siamo già contenti di esserci à aggiunge - è un modo per farci conoscere e una bella occasione ed esperienza di vita per i nostri atleti". Il sindaco Gabriele Toti e il vicesindaco e assessore allo sport, Federico Grossi, hanno fatto visita alla palestra per conoscere la squadra e fare a tutte le atlete e gli atleti un grosso in bocca al lupo.

"Non tutti sanno che dentro alla palestra 'Noi Sport' di Castelfranco ci sono corsi di pugilato, kick boxing e autodifesa e questa è la perfetta occasione per far conoscere a tutti questa bella realtà sportiva - hanno commentato Toti e Grossi - Siamo da sempre convinti che lo sport, oltre al valore agonistico delle competizioni, sia portatore di tanti elementi positivi, in primis la salute fisica e mentale, ma anche la socializzazione e l’aggregazione". Il Team Star Fighter ha tra i suoi principi proprio quello di far vivere il combattimento come un’occasione di crescita personale. Non si tratta di violenza, ma di gestione della forza e delle emozioni, di regole da applicare e caratteri da forgiare.

L’appuntamento con il World Championship di Roma vedrà gareggiare gli atleti del Team Star Fighter la 17enne Marta Schiavi, figlia di Alessio, campionessa nazionale di pugilato (categoria 55 chili), la 18enne Elisa Lippi, che gareggerà invece nella kick boxing, insieme ai giovani Simone Colella di 11 anni e Dario Kazazi di 13, mentre il 13enne Fabio Celestre combatterà sul ring della boxe, così come l'insegnante Davide De Simone. "Un’ultima occasione per mettermi alla prova, combattendo fianco a fianco dei miei allievi". "Partiamo giovedì 19 ottobre, i primi match li avremo sabato 20 e poi torneremo a casa lunedì, ci auguriamo carichi di medaglie" hanno concluso Schiavi e De Simone. Per chi fosse interessato, sarà possibile seguire la diretta streaming delle gare che interessano il Team castelfranchese sulla pagina Facebook @Team Star Fighter oppure Instagram @starfighter_noisport.