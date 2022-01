Tornano le uscite domenicali sulla neve dell'Abetone targate Uisp

Nonostante la crisi per il periodo nero dovuto al Covid, continuano nel rispetto delle norme le attività della Uisp Pisa sulla neve. Inizieranno il 6 febbraio i corsi di sci a La Doganaccia dell?Abetone e proseguiranno per un totale di 4 uscite domenicali. Il ritrovo sarà per tutti al parcheggio di via Paparelli per proseguire con mezzi propri, per maggior sicurezza.

Martedì 1 febbraio verranno consegnati a tutti gli iscritti il materiale (Sci -Scarponi- Casco) che i ragazzi potranno utilizzare gratuitamente per tutta la durata del corso e nelle altre attività che sono organizzate dall'Uisp di Pisa, come Neveuisp22, l?appuntamento nazionale a Pozza di Fassa per cui sono ancora in corso le iscrizioni (pochissime le camere ancora libere), e il week-end Pasquale al Tonale. Con la Tessera Uisp si è inoltre assicurati durante le attività da essa organizzate con una polizza di responsabilità civile verso terzi, oltre che per infortuni personali. Per ulteriori info e iscrizioni è possibile telefonare al 3460096699 o scrivere a info@sciclubcippo15.it. La sede dello sci club è presso il Comitato Uisp di Pisa in viale Bonaini 4.