Al Devitalia Padel Open Città di Pontedera i migliori atleti italiani dello sport del momento

E' attualmente in corso sui campi del Circolo Tennis e Padel Pontedera di via Montevisi 3/a la 2° edizione del Devitalia Padel Open Città di Pontedera, torneo con montepremi di 2000 euro valevole per la classifica Nazionale FITP. L’edizione presenta al via 60 giocatori (30 coppie) di cui 44 con classifica di seconda categoria e 4 giocatori di prima categoria, e nel fine settimana entrerà nelle attese fasi finali: giovedì 5 ottobre e venerdì 6 il primo turno, sabato 7 ottavi e quarti, fino alla semifinale e alla finale che si terranno domenica 8 ottobre.

Spicca, tra i partecipanti, Daniele Cattaneo, numero 3 assoluto Italiano ed unico padelista in Italia ad aver superato un turno in un torneo internazionale major al cospetto dei campionissimi spagnoli e argentini. Cattaneo parteciperà al Devitalia Open in coppia con Simone Iacovino, ventenne romano che si è trasferito a Madrid per perfezionare il padel ed imparare dai professionisti spagnoli: insieme costituiscono la testa di serie numero 2 del seeding dietro alla coppia Federico Galli e Edoardo Sardella, entrambi prima categoria e giocatori di livello nazionale ed internazionale.

Alla partenza anche molti padelisti con doppio passaporto (italo/Spagnoli e italo/Argentini), tra cui il vincitore della prima edizione Joel Ventura che si esibirà in coppia con l’italiano Alessio Piccioli. Una presenza molto importante è quella del giovanissimo under 18 Matteo Sargolini, premiato a Genova durante la serata degli awards Tennis e Padel 2023 come miglior giovane italiano. Si presenta a Pontedera in coppia con Steve Piernicola Stracquadaini e sicuramente sarà una coppia da monitorare così come la coppia Italo argentina Gonzalo Sassano e Mario Alejandro Bustos, entrambi giocatori del World Padel Tour con esperienza in svariati tornei internazionali e nazionali.

Il finalista della passata edizione, l’italo argentino Rodrigo Tornielli, in coppia con l’italiano Simone Codovini, e la coppia Lorenzo Blunda - Luca Prevosto completano le teste di serie. Tra i padelisti nati nel Pontedera Padel Club il principale e miglior rappresentante sarà Luca Volpi, già vincitore di alcuni Open Nazionali e molto competitivo a questi livelli. Si esibirà in coppia con il pisano Lorenzo Fantozzi. Come sempre in ogni torneo ci potranno essere delle sorprese e quindi coppie con minor background potrebbero trovare la settimana giusta e portarsi a casa i punti e l’ambito montepremi.

Sarà un'edizione veramente speciale con grandi ed emozionanti sfide ed un livello e qualità di gioco molto alto. Invitiamo tutti a venire a vedere e conoscere questo entusiasmante sport che sta scalando di anno in anno le preferenze dei ragazzi di tutto il mondo. L'ingresso al pubblico è gratuito. Per qualsiasi informazione in più, gli orari e i risultati, è consigliabile seguire la pagina instagram 'Padel Pontedera'.