Torna il grande tennis a Santa Croce: il torneo giovanile 'Mauro Sabatini' si farà

Finalmente dopo diversi mesi di esitazione gli organizzatori possono annunciarlo: quest’anno torna il Torneo ITF giovanile 'Città di Santa Croce' Mauro Sabatini, organizzato dal Tennis Club Santa Croce sull’Arno. Dopo due anni di stop a causa della pandemia di Covid-19, che ha limitato fortemente l’attività professionistica giovanile in tutto il mondo, si scaldano i motori sui campi in terra rossa del 'Cerri' per uno degli eventi più importanti nel circuito ITF under 18: in passato infatti la bellezza di tredici promesse che sarebbero poi diventate numeri 1 delle classifiche internazionali hanno partecipato alla kermesse santacrocese (Thomas Muster, Andy Murray, Martina Hingis, Kim Clijsters, solo per fare alcuni nomi).

Quest’anno il torneo si disputerà dal 7 al 14 maggio, come tradizione in simultanea con gli Internazionali BNL del Foro Italico, con un’unica novità rispetto alla tradizione: i tabelloni principali saranno composti da 32 giocatori e 32 giocatrici (anziché 64), al fine di garantire al meglio le normative anti-covid e di salvaguardare ulteriormente la qualità dei partecipanti. Nelle prossime settimane saranno svelati gli ulteriori dettagli dell’edizione 2022 degli Internazionali di Santa Croce, nel frattempo si può iniziare a pregustare quell’aria di grande tennis che è così tanto mancata in questi due anni.