Tiro a segno: la Toscana si aggiudica il Trofeo delle Regioni 2021

Il 30 ottobre al poligono di Napoli si è tenuta la XXVª edizione del Trofeo delle Regioni, che nel tiro a segno è considerata la più importante competizione nazionale giovanile a squadre. Il format del Trofeo prevede che al termine di cinque prove di qualificazione (che si svolgono tra febbraio e giugno) le 8 migliori Regioni si sfidino nelle specialità di carabina e pistola ad aria compressa; ogni Regione finalista seleziona i propri migliori 24 giovani (tra 13 e 20 anni), presentando otto squadre (ciascuna di tre tiratori), suddivise per specialità (4 di carabina e 4 di pistola) e per categoria (Allievi, Ragazzi, Junior donne, Junior uomini). Per ogni specialità e categoria è prevista una classifica a squadre, mentre il Trofeo se lo aggiudica la Regione che totalizza il maggior punteggio sommando le prestazioni di tutti e 24 i tiratori.

Al XXV° Trofeo delle Regioni, oltre alla Toscana si sono qualificate Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia e Veneto.

Tra i componenti della rappresentativa toscana anche Linda Trocchi, tiratrice di carabina che difende i colori del T.S.N. Cascina. A Napoli la tredicenne faugliese ha realizzato l’ottimo punteggio di 297,8/327 con il quale ha contribuito, assieme ai tiratori pesciatini Thomas Incerpi (288,4/327) e Alessando Pintore (280,2/327), a portare la Toscana sul secondo gradino del podio nella categoria C10 Allievi, dietro all’Emilia Romagna e davanti alla Campania.

Nelle altre categorie la Toscana ha ottenuto il primo posto nella C10 Junior uomini, nella P10 Allievi e nella P10 Ragazzi, il 2° nella C10 Ragazzi e nella P10 Junior uomini, il 6° nella P10 Junior donne, il 7° nella C10 Junior donne. La sommatoria dei punteggi ha visto prevalere la Toscana che con 11.957,7 punti si aggiudica il XXV° Trofeo delle Regioni davanti all’Emilia Romagna con 11.925,8 e alla Puglia, terza classificata con 11.923,9.

Tra i tecnici del Comitato Regionale Toscano che hanno selezionato e accompagnato la rappresentativa anche Massimo Birindelli, altro portacolori del TSN Cascina, che in passato ha regalato alla Sezione cascinese molti titoli italiani di carabina.