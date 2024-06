Tre atleti della Crazy Waves convocati nella nazionale paralimpica di pallanuoto

Simone Basti, Natasa Sejdic e Cesare Andina sono i tre atleti dell'ASD Crazy Waves di Pisa convocati nella selezione nazionale di pallanuoto paralimpica della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, in occasione dell’edizione 2024 del trofeo internazionale HaBaWaBa che si svolgerà nel prossimo week end a Lignano Sabbiadoro.

I tre atleti si sono messi in evidenza durante le final six del Campionato italiano di Serie A della Federazione disputate a Napoli e i due gironi di qualificazione di Cecina e Cuneo, in cui la squadra si è imposta sulle concorrenti Trieste e Cuneo. Sesto posto su nove società di tutta Italia per la compagine pisana al termine delle gare partenopee.

Troppo forti la Rari Nantes Florentia, la SS Lazio Nuoto e la San Giorgio Columbus di Genova incrociate nell'ultima fase che ha visto il secondo scudetto di GLS Waterpolo Napoli Lions. I prossimi appuntamenti per Crazy Waves saranno: il trofeo internazionale di pallanuoto paralimpica Città di Terrassa Barcellona a fine giugno (con la partecipazione di tre squadre spagnole e tre italiane) e i Campionati Assoluti estivi e societari di nuoto FINP, in programma a Brescia nel primo weekend di Luglio.

Per informazioni sugli allenamenti, i corsi e le attività di ASD Crazy Waves, rivolti alle persone con disabilità fisica, sensoriale visiva e intellettivo relazionale per il nuoto e fisica per la pallanuoto, si può contattare il numero telefonico 3391554808 oppure inviare una mail a nuotoparalimpico@crazywaves.eu.