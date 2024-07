Tre titoli regionali per l’atletica del Cus Pisa

L’atletica gialloblu colleziona successi in questa stagione sportiva, non ancora conclusa, già ricca di soddisfazioni. I più recenti sono quelli raggiunti a Prato lo scorso 14 luglio ai Campionati Toscani Assoluti e Promesse. Ben tre titoli toscani per gli atleti del Cus Pisa, ovvero: Leonardo Gennai, 1° posto nei 110 Hs; Lucia Crosta, titolo toscano Assoluto e Promesse nei 3000 m siepi e Lorenzo Bellinvia, Campione toscano Promesse nei 1500 m.

A loro si sono aggiunti Alessandro Falcetta, che ha conquistato il 2° posto Promesse nei 400 Hs, e Valentina Arcamoni, 3° classificata nel Lungo. La prima parte della stagione atletica si chiude il prossimo 27 luglio a Rieti, con i Campionati Italiani Junior e Promesse, a cui parteciperà anche la neo campionessa toscana Lucia Crosta.

La compagine del Cherubino si è distinta per l’impegno, la costanza e i risultati raggiunti in questi mesi. In particolare, sono considerevoli i risultati raggiunti da Leonardo Gennai (2001), studente di Ingegneria navale a Genova. A giugno ha vinto il Campionato Toscano di Decathlon, il Campionato Toscano nel Salto in lungo (6,62) e, come detto sopra, il Campionato Toscano nei 110 ostacoli. Ha inoltre partecipato ai Campionati italiani assoluti di Decathlon e si è classificato nono.

Notevole anche l’anno di Lorenzo Noè (2001), studente di Matematica e mezzofondista, che ha vinto la Ultra Trail del Mugello (42 km, 1200 d+), la 'Notte dei giganti' (13 km, 300 d+), ed è arrivato 2° alla GT9 Trail a Carrara. Il velocista Alessandro Falcetta (2002) ha invece ottenuto il 2° posto nei 400 hs ai Campionati Toscani nella categoria Promesse e 3° nei Campionati Toscani assoluti con 55.30 sfiorando il minimo per i campionati italiano (55 netti).

Anche tra le Allieve ci sono atlete degne di nota, come Maddalena Boscarolo (2007), che si è distinta nei 100 e 400 ostacoli e ha partecipato a diverse gare, tra cui i Campionati Italiani Indoor. Ma anche Martina Perrone (2007) che quest’anno ha stabilito i propri primati nei 100-200-400 ostacoli. Tra le Cadette infine Febe Ferrara (2009), che è arrivata 6° al suo primo Pentathlon, tra le prime 10 in Toscana su una cinquantina di atlete.

Tra i campi e la palestra c’è sempre movimento: l’atletica gialloblu coinvolge persone dai 12 anni in su, ad ogni livello. Tra istruttori e tecnici, 18 persone seguono gli atleti dall’attività di base fino a quella assoluta, con l’obiettivo di accompagnarli nel percorso sportivo fino all’età universitaria e oltre. Ad oggi sono circa 40 in totale le atlete e gli atleti studenti universitari che compongono la sezione di atletica del Cus Pisa.

"Siamo felici dell’impegno dimostrato dalla nostra squadra e dei risultati ottenuti" commenta Ida Nicolini, una dei tecnici della sezione. "Quest’anno verranno ad aggiungersi, alla compagine universitaria, altri ragazzi che, avendo finito le superiori, si immatricoleranno all’università a settembre. Inoltre, siamo riusciti a intercettare anche atlete e atleti provenienti da altre regioni, che sono venuti a studiare a Pisa già sapendo di poter praticare sport con il Cus".

Aggiunge: "Vorremmo lanciare una sfida agli studenti universitari più sedentari: l’atletica, nonostante i luoghi comuni, si può praticare a qualsiasi età. Nessuno sta in panchina e ogni persona trova il suo spazio, in un ambiente che cerchiamo di rendere inclusivo e amichevole. Certo, è una disciplina che richiede impegno e costanza ma ogni atleta può scegliere l’obiettivo su cui concentrarsi, dal migliorare i propri risultati al minimo richiesto per partecipare ai campionati di categoria".

Nicolini sottolinea, infine, la presenza di due nuovi membri nel Consiglio direttivo del Cus, provenienti dall’atletica: "Siamo contenti che Carolina Boddi, studentessa di Scienze Motorie, in ripresa dopo un paio di anni di stop e Lorenzo Bellinvia, siano entrati nel Consiglio, dopo molti anni di assenza, e siamo felici che ad assumere questo ruolo siano due persone giovani e motivate".