Tre quinti posti per i giovani del Pisa Bocce ai Campionati Italiani Juniores di Petanque

Si sono conclusi all'Auxilium di Saluzzo (Cuneo) i Campionati Italiani Juniores della specialità Petanque. Per la Toscana sono scesi in campo tre ragazze e un ragazzo: Agnese Casini e Asia Turini di Pisa Bocce, Valeria Zerboni e Marco Zerboni della Scandiccese. Si tratta della prima esperienza per questi ragazzi ai Campionati Italiani, frutto del loro impegno e dei risultati raggiunti nella Coppa Toscana Juniores, manifestazione sempre più interdisciplinare che consente ai giovani di cimentarsi nello sport Bocce a tutto tondo.

Venerdì 29 luglio ha esordito Valeria Zerboni, capace di vincere la poule e la partita di spareggio nel tiro combinato, per poi fermarsi ai quarti di finale: quinto posto per lei. Sabato 30 Valeria e Marco Zerboni hanno giocato l'individuale U15, mentre Agnese Casini e Asia Turini hanno disputato la gara a coppie U18. Più avanti nel tabellone è andato Marco Zerboni che è riuscito a passare la poule.

Domenica 31 Marco e Valeria Zerboni hanno ottenuto un quinto posto nella coppia U15; stesso risultato per Agnese Casini nell'individuale U18. Si tratta di risultati che premiano i ragazzi, dimostrando la loro crescita e la loro volontà. In generale è stata un'esperienza che ha arricchito i nostri giovani e che contribuirà a lanciare sempre di più in Toscana la specialità Petanque. I quattro giovani toscani sono stati accompagnati dal Consigliere Regionale FIB Simone Mocarelli, tra i principali fautori della necessità di far confrontare i giovani e giovanissimi in tutte le specialità dello sport Bocce, e soprattutto ancora una volta eccezionale sotto ogni aspetto.