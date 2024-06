'Trofeo Litorale Pisano': fari accesi sul torneo di beach soccer Under 18

Dopo il successo della prima edizione ritorna il 'Trofeo Litorale Pisano' organizzato da Pisa Beach Soccer Eventi e Pisa Beach Soccer 2014, Confcommercio Provincia di Pisa e Sib Confcommercio Pisa, con il patrocinio del Comune di Pisa e Acsi e realizzato con il contributo degli sponsor Lenergy, Koivers, Edilcomes e Generali Assicurazioni.

Appuntamento alla Orange Beach Arena di Tirrenia, dove tutti i fine settimana del mese di luglio prenderà vita l'avvincente torneo di beach soccer conosciuto su tutte le spiagge e gli stabilimenti del litorale come il 'Torneo dei Bagni' e rilanciato con un nuovo format, dove saranno protagonisti i ragazzi Under 18 in una competizione suddivisa per categorie.

"Una bellissima manifestazione che dimostra quanto il turismo sportivo possa essere importante per Pisa e per l'intero territorio provinciale, in particolare per il litorale pisano, dove ci impegniamo continuamente per creare opportunità in grado di renderlo attrattivo e fruibile per tutto l'anno" afferma il direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. Rivolge "un plauso agli organizzatori per la professionalità dimostrata nel gestire in modo impeccabile un evento capace di abbinare sport, turismo e sociale" il presidente Sib Confcommercio Pisa Fabrizio Fontani,

"Dopo il successo dell'anno scorso abbiamo voluto ripetere questa iniziativa con qualche novità - spiega il consigliere delegato del Lenergy Pisa Beach Soccer Fabio Perrone - Sport e sociale devono camminare insieme, per questo abbiamo voluto coinvolgere l'Associazione Italiana Persone Down di Pisa, che sarà direttamente coinvolta nell'organizzazione dell'evento".

"Quando due anni fa abbiamo ideato l'evento l'obiettivo era proprio quello di coinvolgere il più possibile le associazioni del territorio e dare al 'Trofeo Litorale Pisano' un'impronta sociale e giovanile, anche per far conoscere questo sport ai più piccoli" le parole del presidente del Lenergy Pisa Beach Soccer Alessandro Donati.

Ringrazia "le associazioni sportive come il Lenergy Pisa Beach Soccer, eccellenza del nostro territorio - l'assessore allo Sport del Comune di Pisa Frida Scarpa - che svolgono un lavoro insostituibile anche a livello di inclusione, aggregazione e di tutti i valori che lo sport è capace di veicolare. Dobbiamo continuare a lavorare per il rilancio del turismo sportivo anche cercando di promuovere eventi sul nostro litorale".

Presenti alla presentazione il responsabile organizzativo del 'Trofeo Litorale Pisano' Tommaso Ciappi, il direttore di Pages Marco Lo Cicero, il presidente di ConfLitorale Confcommercio Pisa Luca Ravagni, il presidente dell'Associazione Italiana Persone Down di Pisa Sandro Del Rosso e il responsabile tecnico del Pisa Beach Soccer Ernesto Pasquini.

Fischio d'inizio il week end del 6-7 luglio con il torneo Under 12 (categoria 2012-2013), mentre il 13-14 luglio saranno gli Under 16 (categoria 2008-2009) a scendere in campo. Il 20-21 luglio tocca agli Under 14 (2010-2011) e il gran finale il fine settimana del 27-28 luglio con gli Under 18 (categoria 2006-2007).

In palio numerosi premi sia individuali per i singoli giocatori che per le squadre vincitrici delle rispettive categorie. E' possibile iscrivere la propria squadra o partecipare come giocatore contattando il 3534105461 o scrivendo alla mail trofeolitoralepisano@pisabeachsoccer.it. Nella prima edizione sono state 28 le squadre iscritte al torneo, per un totale di 300 atleti partecipanti di ogni età, con 111 partite giocate e oltre 500 gol segnati nelle 8 giornate del torneo.