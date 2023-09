'Da qui a lassù' per il 40° Trofeo Urbino Taccola

Prosegue con entusiasmo e grande partecipazione la tradizione del Trofeo Urbino Taccola, giunto ormai alla quarantesima edizione. La marcia podistica non competitiva 'Da qui a lassù', organizzata dalla Podistica Ulivetese, si svolgerà domenica 24 settembre con la partecipazione e la collaborazione delle associazioni Legambiente e VicoVerde.

L'evento sportivo, aperto a ogni tipo di podista, propone diversi percorsi: 3 chilometri, 8, 12 e 19. Per tutti il ritrovo, dalle 7.30 alle 8.30, è fissato al campo sportivo 'Taccola': la corsa rientra nel palinsesto del Trofeo delle Tre Province, Trofeo pisano e Trofeo podistico lucchese. La quota di iscrizione è fissata a 3 euro per i tesserati delle associazioni sportive e 3,5 euro per gli appassionati occasionali. Al termine della manifestazione a tutti i partecipanti sarà consegnato un pacco alimentare. Per informazioni e iscrizioni telefonare a: Alvaro, 336708633; Massimiliano, 338 7796079.