Il grande wrestling italiano a Cascina con 'Ultimo round'

Sabato 26 novembre sarà il giorno della resa dei conti per i migliori esponenti del wrestling europeo. Ancora una volta il Centro Atletico Invictus di Cascina diventerà l'arena dove i moderni gladiatori andranno a misurare le proprie ambizioni e il proprio talento. Una serata al fulmicotone, da vivere sino all'ultimo respiro, all'ultima goccia di sudore, all'Ultimo Round. Organizzatrice della kermesse non poteva che essere la SIW, Superior Italian Wrestling, da anni capofila nella promozione sul suolo nostrano di questo affascinante sport-spettacolo, così come nella formazione della prossima generazione di wrestler italiani, grazie alle palestre dislocate in Toscana e nel Lazio.

Al risuonare della prima campana, programmato per le 20.30, sei grandi match maschili e femminili, con i tre più prestigiosi titoli nazionali in palio. La cosiddetta Divisione 'Wild', con regole ad hoc che prevedono addirittura gli schienamenti al di fuori del ring, avrà un nuovo detentore del titolo, quando i due massimi pretendenti, il già campione Ivan Blake e l'agguerrito 'Vegan Warrior' Stryke Hellwig porteranno la lunga faida all'apice, senza alcuna esclusione di colpi. Spazio anche agli assi della categoria dei match a coppie: il giovane prodigio inglese Liam Massett e il pluridecorato coach Alex Flash, conosciuti dagli appassionati con il nome di 'High Society', si preparano ad una sfida al meglio dei tre round contro il tandem considerato dei campioni senza cintura, i beniamini di casa Bon Giovanni e Thunder Kid, meglio noti come 'Love'n'Thunder'. Nella contesa che prende il nome dalla serata, non mancheranno sicuramente le sorprese, visto che le regole dell'eventuale terzo e decisivo round saranno stabilite sul momento, da un'estrazione a roulette russa.

E ancora, nel match di cartello della serata, il campione italiano di wrestling, lo 'Stato Maggiore' Nick Wave accoglierà ancora una volta la sfida rappresentata dal contendente numero 1, il 'Leone di Roma' Adriano, dopo che l'ultima battaglia tra i due è finita senza vincitori. Due assoluti protagonisti nella storia della disciplina in Italia, pronti a scontrarsi nuovamente per decretare il vero, unico e soprattutto indiscusso portabandiera del wrestling nel Belpaese. Tutto questo, ma non solo. Ci sarà spazio per le amazzoni del ring, con le paladine femminili Electra, Swan e l'irlandese Myla Grace già annunciate come parte di un match due-contro-due, e ancora, un incredibile incontro ad eliminazione che decreterà il wrestler designato a sfidare il campione italiano uscente il prossimo gennaio.

La prevendita dei biglietti per SIW 'Ultimo Round' è già cominciata, e per garantirsi uno degli ultimi posti rimasti è sufficiente collegarsi al sito www.liveticket.it/siw show. Per seguire i grandi protagonisti del wrestling italiano, sui canali ufficiali YouTube e Twitch della SIW va in onda ogni martedì alle 21:30 'Tuesday Night System', appuntamento settimanale imperdibile per tutti i wrestling-maniaci d'Italia, e non solo.