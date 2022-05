Tutto pronto per il ritorno della Randonnée della Valdera

Conto alla rovescia per la Randonnée della Valdera, che quest'anno arriva alla undicesima edizione. L'appuntamento con la manifestazione cicloturistica non competitiva, per mountain bike e gravel, è in programma domenica 22 maggio ( partenza e arrivo a Pontedera ) e, sul'onda del successo di partecipazione avuto negli anni scorsi, promette di avere al via centinaia di appassionati, da tutta Italia e anche dall'estero. L'evento (su https://www.randonneemtbdellavaldera.it/ tutte le informazioni e la possibilità di iscriversi) ha il patrocinio del Comune di Pontedera e della Regione Toscana ed è inserito da tempo nel calendario nazionale delle manifestazioni di questa specialità.

Saranno quattro i percorsi di diversa difficoltà (tra i 40 e i 120 chilometri di lunghezza e con vari dislivelli) che interesseranno ben nove comuni della Valdera, in una escursione attraverso colline, campagna, borghi, aziende agricole, promuovendo al tempo stesso la conoscenza e la valorizzazione del territorio nei suoi aspetti naturalistici, storici ed enogastronomici. Il tour ha un tracciato che si sviluppa prevalentemente su antichi sentieri e strade bianche. La manifestazione avrà come base il circolo Galimberti di Pontedera, dove avverrà il ritrovo dei partecipanti e dove sarà dato il via.