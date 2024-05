Valeria Pappalardo porta la Asd Crazy Waves sul podio dei Master di nuoto paralimpico

Ci sono week end che hanno un sapore particolare. Quello dell’11 e 12 maggio per l’ASD Crazy Waves di Pisa porta i nomi di Rodolfo e Valeria. "Senza dubbio la gioia più grande è quella della nascita di Rodolfo, nato dall’amore di due atleti della nostra squadra paralimpica di pallanuoto - commentano dall'interno dell'associazione - che proprio con la pallanuoto si sono incontrati e dalla pallanuoto paralimpica son partiti per costruire il loro progetto di vita, coronato anche dall’arrivo del loro piccolo. Il terzo fiocco celeste quest’anno per la nostra squadra".

"L’altro nome è quello di Valeria. La Pappalardo per tutti noi, affetta da sclerosi multipla dall’età di 25 anni. Insieme a Simone Basti di Calci, i primi atleti del nostro gruppo quando partì nel Nuoto la Gabella della presidente Patrizia Silvestri, del coordinatore Claudio Carlini e della collega Chiara Raimondi".

"Una dei sette nuotatori che in questi anni hanno raggiunto i tempi per accedere ai Campionati assoluti di nuoto invernali della nostra federazione, insieme allo stesso Simone, a Stefano, Lisa, Valentina, Tanja e alla giovanissima Camilla e dei circa venti che in questi anni hanno vissuto, grazie al loro impegno e alla loro determinazione, l’emozione di un campionato nazionale di nuoto o di pallanuoto paralimpica".

"Ma Valeria nello scorso week end, a poche ore dalla gioia di mamma Valentina e babbo Emiliano, ai Master di nuoto della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico a Roma, nonostante la riattivazione della malattia, è riuscita non solo ad arrivare come sempre a medaglia ma a migliorare il proprio personale nella gara dei 50 dorso di oltre 5 secondi. Reagendo all’aggravamento con la tecnica e giocando a scacchi con la malattia".

"Dimostrando che a volte, purtroppo solo a volte, la volontà, l’autostima e la passione possono essere più forti della malattia e delle difficoltà. Ma di certo, i nostri ragazzi che si allenano tra la piscina La Fornace di Colignola, grazie a Davide Palagano, Veronica Marianelli e Alessia Di Bugno e la piscina ITI di Lucca del presidente Pietro Casali, con la silenziosa ma fondamentale presenza dei nostri sponsor, oltre a vivere e regalare emozioni, aiutano altre persone con disabilità più o meno importanti a poter vivere lo sport, l’attività motoria e il sogno, se lo vorranno, di assaporare le emozioni dell’agonismo in acqua".

"Perché tutti possano vivere i propri momenti di gioia. Grazie Rodolfo e Valeria per lo splendido week-end che ci avete regalato. 'Può nascere un fiore' in ogni giardino".