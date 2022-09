Grande successo per il 'Memorial tournament Alessio Ceccarelli'

Grande successo per il 'Memorial Tournament', il torneo di tennis ospitato sabato 17 settembre presso gli impianti sportivi del Cus Pisa, in memoria della grande passione e della straordinaria professionalità di Alessio Ceccarelli, fisioterapista sportivo prematuramente scomparso nell'ottobre 2021 a causa di un tumore. Alessio ha collaborato con grandi star del tennis come Flavia Pennetta e Francesca Schiavone, contribuendo alla vittoria di quest’ultima in occasione del Roland Garros del 2010, oltre a tennisti di fama internazionale come Alexander Dolgopolov, Elina Svitolina, Hyeon Chung e Laura Siegemund.

La manifestazione è stata organizzata dall'Associazione Pollicino in collaborazione con Confcommercio Provincia di Pisa e con il patrocinio del Comune di Pisa e del Comune di Calci. Il ricavato della giornata è stato devoluto in beneficenza in favore dell'associazione Il Sorriso di Andrea, che supporta i bambini del reparto di Oncologia pediatrica di Pisa. Durante la giornata di sabato giochi e divertimento nonostante la pioggia mattutina che ha fatto pensare al peggio. Nel pomeriggio grandi e piccini hanno apprezzato lo spettacolo circense 'Disequilibrio', a cura della compagnia 4 Monkeys e l'irruzione di Topolino ha fatto divertire il pubblico presente. Poi le premiazioni del torneo con il successo di Daniele Ceccarelli, Sergio lappano, Maria Letizia Benelli e Silvia Macelloni.

In serata ha chiuso la manifestazione lo spettacolo di improvvisazione teatrale di Carlo Artini, Marco Calotti, Andrea Federici, Giorgia Fumo, Davide Lazzara e Francesco Silei e il concerto musica anni 90 del gruppo 'The Opps'. "Siamo molto soddisfatti di come è andata la giornata. E' la prima volta che la facciamo ed è stato importante ricordare Alessio che ha dato tanto al tennis. Le persone hanno risposto molto bene. Purtroppo la mattinata è stata di pioggia, ma nel pomeriggio abbiamo potuto assistere agli spettacoli e in serata al concerto quindi direi che la manifestazione è andata bene" afferma la presidente dell'associazione Pollicino Barbora Svabikova.

"Soddisfatti di aver ospitato un evento così importante di sport, divertimento e solidarietà in memoria di una persona, Alessio Ceccarelli, molto appassionata di tennis che ha fatto della sua passione un lavoro collaborando con grandi atleti - ha detto Stefano Pagliara presidente del Cus Pisa - La nostra casa dello sport non poteva che accogliere questo tipo di manifestazione e siamo contenti di averla ospitata".