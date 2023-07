Dominio di Vitamina Sailing sul lago di Garda nelle European Series

Impegnato nell’ultimo appuntamento europeo del circuito di catamarani M32, l’equipaggio capitanato dal timoniere Andrea Lacorte, affiancato dal Team manager Matteo De Luca e dai neozelandesi Adam Minoprio, Stewart Dodson e Will Tiller, si è aggiudicato la tappa finale delle European Series, organizzate dalla Fraglia Vela di Riva del Garda insieme con la classe M32, evento valido per l’occasione anche come Campionato Europeo. Ma non è tutto. Vitamina Veloce Cetilar, lo spettacolare catamarano M32 portato come sempre impeccabilmente da Andrea Lacorte, oltre al titolo continentale si è imposto anche nello stesso circuito Europeo, un eccezionale en plein che fa ben capire quanto sia stata dominante la stagione del Vitamina Sailing nell’ambito della classe M32.

Tre i giorni di regate sul lago di Garda e quindici in totale le prove disputate dalla flotta M32, di cui dieci vinte da Vitamina Veloce Cetilar, con classifica finale che ha premiato l’equipaggio di Lacorte con una vittoria netta, seguito dagli americani di Gravedigger di James Prendergast e dagli svedesi di Vikings di Hakan Svensson, equipaggio che ha concluso il circuito Europeo al secondo posto dietro Vitamina (terzi i danesi di Warrer Racing).

"Tre giorni eccezionali di vela, e una vittoria doppia, anzi, tripla, che ci ripaga ampiamente degli sforzi e dell’impegno che anche quest’anno abbiamo profuso in questa classe di catamarani sportivi" spiega Andrea Lacorte, fresco di premiazione del titolo Europeo, della vittoria di tappa e del circuito 2023. "Il lago di Garda e gli M32 sono un connubio perfetto, le regate sono sempre bellissime, intense, avvincenti, mai scontate. Ci divertiamo con il coltello tra i denti, in una location, il lago di Garda, che non ha eguali per la pratica della vela agonistica, e siamo davvero contenti di aver disputato una stagione europea pressoché perfetta".

Archiviato l’ultimo appuntamento delle European Series, il 2023 del Vitamina Sailing, che nell’ambito degli M32 ha conquistato ben due titoli Europei e quattro vittorie del circuito continentale, non si è però ancora concluso: il team in regata per lo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa con il supporto di Cetilar, brand della casa farmaceutica PharmaNutra, sarà infatti ancora impegnato con la seconda barca, il Club Swan 50 Vitamina Cetilar, nelle regate riservate agli scafi del cantiere Nautors Swan, a partire dalla Copa del Rey di Palma di Maiorca, ai primi di agosto.