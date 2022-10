Calcio a 5: vittoria in rimonta per il Cus Pisa maschile nel campionato di C2

Il Cus Pisa espugna in rimonta (5-3) il campo del Massarosa nella quarta giornata e conquista il suo secondo successo esterno nel campionato di serie C2 di calcio a 5. Con questo successo il team di mister Damiano Umalini sale a quota sei punti nel "gruppone" a ridosso delle prime posizioni. E' stata una gara tutt'altro che semplice per gli universitari pisani, entrati in campo un po' contratti nella prima parte del match dove sono addirittura andati sotto per 3-1.

Nello scorcio finale di ripresa la doppietta di Umalini ed i gol di Nannicini e Barbieri hanno di fatto chiuso la contesa sul 5-3 per il team pisano. Una grande prova di forza e carattere che può dare la spinta giusta ai ragazzi pisani in vista della sfida di venerdì 21 ottobre alle ore 21.45 contro il Margine Coperta alla Palestra Geodetica di via Chiarugi a Pisa.

LA CLASSIFICA. Futsal Massa punti 12; San Macario Oltreserchio, Sporting Tau Futsal 9; Scintilla, Quattro Strade, Massa C5, Cus Pisa, Futsal Viareggio 6; Securjob. Atletico Viareggio, Montalbano Cecina, Toringhese, Massarosa 3; Margine Coperta 2; Giovani Granata Monsiummano 0.