Hockey: l'Under 14 maschile del Cus centra il doppio successo in rimonta su HC Genova

Due belle vittorie per la Under 14 maschile del Cus Pisa Hockey contro l'HC Genova nei due incontri giocati negli impianti di via Chiarugi. I ragazzi capitanati da Riccardo Sereni hanno vinto le due partite per 4-1 e 5-4, riscattando le precedenti sconfitte patite contro Savona la settimana scorsa. Anche in questo caso i cussini, molto più giovani degli avversari hanno lottato fino alla fine riuscendo nella seconda partita a ribaltare il risultato di 1-3 al termine del secondo quarto. I nove giocatori gialloblu allenati da Martina Chirico sono: il portiere Federico Lazzeri, i difensori Giulio Dani, Edoardo Pinelli e Riccardo Sereni e gli attaccanti Antonio Lucchesi, Giulio Ricci, Alessio Fiorisi, Claudio Panzironi ed Emanuele Pinelli.

Venerdì 25 e sabato 26 novembre gli impianti sportivi del Cus Pisa di via Chiarugi ospiteranno il raduno della nazionale femminile di Hockey Indoor presso la palestra geodetica e lamellare. Nella giornata di domenica 27 novembre invece scenderanno in campo le categorie senior femminile contro Milano (ore 13.45) e quelle di senior maschile sempre sui campi del Cus contro Hc Padova (ore 10) e Hc Bondeno (ore 16.15).