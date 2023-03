Scherma, Vittoria Pinna è campionessa europea nel fioretto Under 17

Vittoria Pinna è campionessa europea di fioretto femminile Under 17. La giovane atleta del Club Scherma Pisa 'Antonio Di Ciolo', ai campionati europei in corso a Tallinn, in Estonia, si è imposta in finale in un derby tutto italiano con Greta Collini del DLF Venezia. Pinna, in testa alla classifica dopo i gironi eliminatori, aveva in precedenza sconfitto la lettone Semarova nel tabellone dei 32 con il punteggio di 15-5, poi la polacca Nowakowska negli ottavi di finale per 15-6 e la turca Ay nei quarti per 15-5. In semifinale, infine, aveva avuto la meglio sulla moldava Josen per 15-8.

Vittoria ha dedicato questo traguardo al suo maestro di sempre, Antonio Di Ciolo, venuto a mancare nel 2020, e al suo attuale maestro Simone Piccini, che l'ha seguita sin dai primi passi quando gareggiava con il fioretto di plastica. La campionessa europea ha avuto sin da piccolissima la fissazione della "spada", anche se la mamma la aveva iscritta, senza speranza, a danza classica. Alla Scuola Di Ciolo ha mosso i primi passi diventando la campionessa di oggi grazie alla pazienza dei suoi maestri ed intensi allenamenti giornalieri. Vittoria frequenta attualmente la terza liceo scientifico al liceo Buonarroti di Pisa, riuscendo a coniugare l'attività sportiva con lo studio grazie alla sperimentazione studente-atleta che le è stata accordata.