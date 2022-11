San Miniato: l'allenatore Alvini e il difensore Mancini nominati ambasciatori del tartufo

Una mattinata speciale per gli appassionati di calcio a San Miniato, visto che Fondazione San Miniato Promozione e amministrazione comunale hanno nominato nuovi ambasciatori del tartufo bianco di San Miniato l’allenatore della Cremonese Massimiliano Alvini (originario di Fucecchio) e il difensore della Roma e della Nazionale Gianluca Mancini (di Montopoli).



In occasione della Mostra Mercato del Tartufo Bianco di San Miniato, tanti curiosi hanno affollato lo spazio incontri di Casa Tartufo – in piazza Duomo – dove i due sportivi sono stati insigniti con questo titolo, che li 'impegna' a promuovere l’unicità del tartufo bianco di San Miniato nel mondo.



Dopo i saluti istituzionali del sindaco Simone Giglioli e del presidente della Fondazione Marzio Gabbanini, i due nuovi ambasciatori hanno ringraziato i presenti: “E’ un onore - ha esordito Alvini - la Festa del tartufo è grande manifestazione; mi è dispiaciuto non essere già qui sabato scorso ma noi professionisti spesso abbiamo impegni improvvisi. Mi fa piacere essere premiato per aver diffuso i valori dello sport, perché il calcio e lo sport sono simboli di aggregazione”.



Entrambi sono stati infatti premiati per la costanza e l’impegno con cui portano avanti i valori dello sport. Alvini ha poi rimembrato gli anni ruggenti al Tuttocuoio, con Ponte a Egola che “in quegli anni ha percorso l’Italia insieme a San Miniato”.



Mancini, invece, ha ricordato come San Miniato e questa terra facciano parte del suo percorso di vita, raccontando di quando veniva da piccolo alla Mostra del tartufo coi familiari, per poi prestarsi alle foto, ai selfie e agli autografi di rito. Anche un piccolo tifoso della Roma, munito di gagliardetto giallorosso, ha chiesto al difensore montopolese un autografo e una foto, con la richiesta che è stata esaudita durante la cerimonia. Due gli aneddoti gustosi regalati dai due: Alvini ha rivelato che quando allenava la Pistoiese la società era sulle tracce del giovane Mancini, mentre quest’ultimo ha raccontato di quando andava a vedere le partire del Tuttocuoio allenato proprio dal mister fucecchiese. I due sono stati omaggiati da Giglioli e Gabbanini con una targa, un medaglione in cuoio e delle illustrazioni ad acquerello di San Miniato.